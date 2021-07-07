В Индии полиция применила водометы и слезоточивый газ против учителей, которые собрались, чтобы задать вопросы

Источник материала: ОНТ

Жесткие кадры приходят из Индии. Полиция применила водометы и слезоточивый газ против учителей, которые работают по временным контрактам.

К власти у них накопилось много вопросов по поводу защиты их прав. В ожидании главы штата Пенджаб они собрались у его резиденции. Но полиция для разгона применила спецсредства.

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