Рождество Иоанна Крестителя 7 июля: что можно и нельзя делать в этот день?

Источник материала: ОНТ

Православные верующие отмечают Рождество Иоанна Крестителя 7 июля. Он является одним из самых почитаемых святых после Богородицы.

В этот день церковь вспоминает библейский сюжет о рождении Иоанна Крестителя. Его родители – иудейский священнослужитель Захария и его супруга Елизавета.

7 июля верующим стоит посетить храм или помолиться дома. У Иоанна Крестителя часто просят помощи в избавлении от головных болей, защите детей, обретении счастья в семье. Также этого святого просят помочь найти истинный путь.

Не стоит в этот праздник танцевать, устраивать шумные застолья. Следует помнить, что 7 июля у православных верующих продолжается Петров пост. Но в день Рождества Иоанна Крестителя можно есть рыбу, растительное масло и выпить немного красного вина.

ФОТО: bogoslov.od.ua

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