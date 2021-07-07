ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рождество Иоанна Крестителя 7 июля: что можно и нельзя делать в этот день?

07.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Рождество Иоанна Крестителя 7 июля: что можно и нельзя делать в этот день?

Православные верующие отмечают Рождество Иоанна Крестителя 7 июля. Он является одним из самых почитаемых святых после Богородицы.

В этот день церковь вспоминает библейский сюжет о рождении Иоанна Крестителя. Его родители – иудейский священнослужитель Захария и его супруга Елизавета.

7 июля верующим стоит посетить храм или помолиться дома. У Иоанна Крестителя часто просят помощи в избавлении от головных болей, защите детей, обретении счастья в семье. Также этого святого просят помочь найти истинный путь.  

Не стоит в этот праздник танцевать, устраивать шумные застолья. Следует помнить, что 7 июля у православных верующих продолжается Петров пост. Но в день Рождества Иоанна Крестителя можно есть рыбу, растительное масло и выпить немного красного вина. 

ФОТО: bogoslov.od.ua

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные верующие отмечают Рождество Иоанна Крестителя 7 июля. Он является одним из самых почитаемых святых после Богородицы. В этот день церковь вспоминает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мотоциклист сбил пятилетнюю девочку в Ивацевичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by