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COVID-19: за неделю заболеваемость выросла на 3%
Источник материала: ОНТ
За неделю в мире заболеваемость выросла на 3%. В ВОЗ называют эту фазу пандемии опасной, несмотря на все принимаемые меры.
Ведущие страны призывают спонсировать отстающие необходимыми медикаментами и средствами защиты. Острая ситуация в Индии, Колумбии, Бразилии, Индонезии.
В Европе заболеваемость выросла почти на 30%. В большинстве случаев речь о новом штамме «Дельта». Только за день в Великобритании почти 29 тысяч новых пациентов. При этом власти готовы отказаться от антиковидных мер, включая маски и дистанцирование.
Ставку делают на вакцинацию, такую политику не одобряют соседи, они готовы прекратить сообщение с Соединенным королевством.
В Беларуси больше миллиона человек получили первую дозу препарата от COVID, около 670 тысяч прошли полный курс вакцинации.
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За неделю в мире заболеваемость выросла на 3%. В ВОЗ называют эту фазу пандемии опасной, несмотря на все принимаемые меры. Ведущие страны призывают спонсировать...
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