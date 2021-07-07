COVID-19: за неделю заболеваемость выросла на 3%

Источник материала: ОНТ

За неделю в мире заболеваемость выросла на 3%. В ВОЗ называют эту фазу пандемии опасной, несмотря на все принимаемые меры.

Ведущие страны призывают спонсировать отстающие необходимыми медикаментами и средствами защиты. Острая ситуация в Индии, Колумбии, Бразилии, Индонезии.

В Европе заболеваемость выросла почти на 30%. В большинстве случаев речь о новом штамме «Дельта». Только за день в Великобритании почти 29 тысяч новых пациентов. При этом власти готовы отказаться от антиковидных мер, включая маски и дистанцирование.

Ставку делают на вакцинацию, такую политику не одобряют соседи, они готовы прекратить сообщение с Соединенным королевством.

В Беларуси больше миллиона человек получили первую дозу препарата от COVID, около 670 тысяч прошли полный курс вакцинации.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram