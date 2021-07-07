В центре Амстердама несколько раз выстрелили в известного журналиста

Источник материала: ОНТ

Дерзкое нападение в Амстердаме. В центре города обстрелян известный в стране журналист.

В Питера де Фриса выпустили не менее пяти пуль. Одна попала в голову. За жизнь репортера борются врачи. Он рассказывал о самых резонансных преступных схемах и группировках, в том числе о торговле людьми. Нападавших сейчас ищут.

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