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В центре Амстердама несколько раз выстрелили в известного журналиста

07.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В центре Амстердама несколько раз выстрелили в известного журналиста

Дерзкое нападение в Амстердаме. В центре города обстрелян известный в стране журналист.

В Питера де Фриса выпустили не менее пяти пуль. Одна попала в голову. За жизнь репортера борются врачи. Он рассказывал о самых резонансных преступных схемах и группировках, в том числе о торговле людьми. Нападавших сейчас ищут. 

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Дерзкое нападение в Амстердаме. В центре города обстрелян известный в стране журналист. В Питера де Фриса выпустили не менее пяти пуль. Одна попала в голову. За...
 
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