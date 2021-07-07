|
В центре Амстердама несколько раз выстрелили в известного журналиста
Источник материала: ОНТ
Дерзкое нападение в Амстердаме. В центре города обстрелян известный в стране журналист.
В Питера де Фриса выпустили не менее пяти пуль. Одна попала в голову. За жизнь репортера борются врачи. Он рассказывал о самых резонансных преступных схемах и группировках, в том числе о торговле людьми. Нападавших сейчас ищут.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дерзкое нападение в Амстердаме. В центре города обстрелян известный в стране журналист. В Питера де Фриса выпустили не менее пяти пуль. Одна попала в голову. За...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)