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В столице Грузии разгорелась борьба за традиционные ценности
Источник материала: ОНТ
Напряженной остается ситуация на улицах Тбилиси. Там разгорелась настоящая борьба за традиционные ценности.
В столице Грузии должен был пройти марш в поддержку секс-меньшинств. Этого не дали сделать защитники традиционных ценностей.
Произошли масштабные потасовки. Сильно досталось активистам и журналистам, которые приехали освещать акцию. Их валили толпой на землю, на всем ходу врезались на мототехнике, забрасывали камнями и бутылками. Жесткое сопротивление оказано полиции, многие из стражей порядка пострадали.
У здания парламента Грузии демонстративно был снят флаг Евросоюза, участники акции сожгли его. По данным МВД страны, во время митинга задержано более ста человек.
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Напряженной остается ситуация на улицах Тбилиси. Там разгорелась настоящая борьба за традиционные ценности. В столице Грузии должен был пройти марш в поддержку...
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