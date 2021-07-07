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В столице Грузии разгорелась борьба за традиционные ценности

07.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В столице Грузии разгорелась борьба за традиционные ценности

Напряженной остается ситуация на улицах Тбилиси. Там разгорелась настоящая борьба за традиционные ценности.

В столице Грузии должен был пройти марш в поддержку секс-меньшинств. Этого не дали сделать защитники традиционных ценностей. 

Произошли масштабные потасовки. Сильно досталось активистам и журналистам, которые приехали освещать акцию. Их валили толпой на землю, на всем ходу врезались на мототехнике, забрасывали камнями и бутылками. Жесткое сопротивление оказано полиции, многие из стражей порядка пострадали. 

У здания парламента Грузии демонстративно был снят флаг Евросоюза, участники акции сожгли его. По данным МВД страны, во время митинга задержано более ста человек. 

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Напряженной остается ситуация на улицах Тбилиси. Там разгорелась настоящая борьба за традиционные ценности. В столице Грузии должен был пройти марш в поддержку...
 
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