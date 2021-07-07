В столице Грузии разгорелась борьба за традиционные ценности

Источник материала: ОНТ

Напряженной остается ситуация на улицах Тбилиси. Там разгорелась настоящая борьба за традиционные ценности.

В столице Грузии должен был пройти марш в поддержку секс-меньшинств. Этого не дали сделать защитники традиционных ценностей.

Произошли масштабные потасовки. Сильно досталось активистам и журналистам, которые приехали освещать акцию. Их валили толпой на землю, на всем ходу врезались на мототехнике, забрасывали камнями и бутылками. Жесткое сопротивление оказано полиции, многие из стражей порядка пострадали.

У здания парламента Грузии демонстративно был снят флаг Евросоюза, участники акции сожгли его. По данным МВД страны, во время митинга задержано более ста человек.

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