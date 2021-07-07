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Загадочное существо забралось в лодку и напугало рыбака. Такого бы любой испугался!
Источник материала: ОНТ
Не так давно в судно канадца, который решил половить рыбу, залезло некое существо, которое очень сильно напугало мужчину.
Что произошло?
Бобби Спровьери решил отправиться на рыбалку неподалеку от города Эндербери, который находится в провинции Британской Колумбии. И тут на борт его судна резко залезает какое-то необычное существо, которого он никогда раньше не видел. Спровьери решил, что необходимо заснять это странное животное на свой телефон, чтобы в дальнейшем суметь его опознать.
И для того, чтобы выяснить, кто это, Спровьери выложил эту фотографию в социальные сети в Интернете, подписав картинку следующим образом: «Это помесь жука, черепахи, а также инопланетянина».
Что же это было за существо?
Пользователи интернета не остались в стороне и подсказали бедному рыбаку, что в его лодке оказался водяной клоп семейства Belostomatidae. Причем такие существа являются достаточно распространенными насекомыми, которых можно встретить в различных водоемах. К тому же рыбака предупредили, что укус такого существа может быть крайне болезненным.
Также комментаторы, которые часто плавают в различных водоемах, поделились случаями, когда такие насекомые кусали пловцов за ноги. Самое болезненное в таком укусе заключается в их токсинах, которые содержатся в слюне. Именно из-за них люди часто испытывают ужасные боли, которые длятся много часов.
Ранее найденные загадочные существа
До этого средства массовой информации сообщали, что ранее уже один путешественник во время своего туризма нашел какое-то странное создание, которое пахло ужасным разложением. Он описал его, как существо ярко-красного цвета, которое имеет лучи, будто бы у морской звездочки. Но при этом внешне выглядело, как монстр из серии хоррор-фильмов Resident Evil. Путешественник встретил это необыкновенное существо во время прогулки по лесной местности недалеко от горы Нибо, которая находится неподалеку от города Брисбен в Австралии. Мужчина решил также выложить фотографию этого создания в социальные сети, потому что оно удивило его не только своим внешним видом, но и запахом гниения.
По материалам сайта
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Не так давно в судно канадца, который решил половить рыбу, залезло некое существо, которое очень сильно напугало мужчину. Что произошло? Фото: vancouverok.com Бобби...
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