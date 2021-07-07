ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Загадочное существо забралось в лодку и напугало рыбака. Такого бы любой испугался!

07.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Загадочное существо забралось в лодку и напугало рыбака. Такого бы любой испугался!

Не так давно в судно канадца, который решил половить рыбу, залезло некое существо, которое очень сильно напугало мужчину.

 

Что произошло?


Фото: vancouverok.com

Бобби Спровьери решил отправиться на рыбалку неподалеку от города Эндербери, который находится в провинции Британской Колумбии. И тут на борт его судна резко залезает какое-то необычное существо, которого он никогда раньше не видел. Спровьери решил, что необходимо заснять это странное животное на свой телефон, чтобы в дальнейшем суметь его опознать.

И для того, чтобы выяснить, кто это, Спровьери выложил эту фотографию в социальные сети в Интернете, подписав картинку следующим образом: «Это помесь жука, черепахи, а также инопланетянина».

Что же это было за существо?


Фото: dic.academic.ru

Пользователи интернета не остались в стороне и подсказали бедному рыбаку, что в его лодке оказался водяной клоп семейства Belostomatidae. Причем такие существа являются достаточно распространенными насекомыми, которых можно встретить в различных водоемах. К тому же рыбака предупредили, что укус такого существа может быть крайне болезненным. 


Фото: misterklop.ru

Также комментаторы, которые часто плавают в различных водоемах, поделились случаями, когда такие насекомые кусали пловцов за ноги. Самое болезненное в таком укусе заключается в их токсинах, которые содержатся в слюне. Именно из-за них люди часто испытывают ужасные боли, которые длятся много часов.

Ранее найденные загадочные существа


Фото: tvernews.ru

До этого средства массовой информации сообщали, что ранее уже один путешественник во время своего туризма нашел какое-то странное создание, которое пахло ужасным разложением. Он описал его, как существо ярко-красного цвета, которое имеет лучи, будто бы у морской звездочки. Но при этом внешне выглядело, как монстр из серии хоррор-фильмов Resident Evil. Путешественник встретил это необыкновенное существо во время прогулки по лесной местности недалеко от горы Нибо, которая находится неподалеку от города Брисбен в Австралии. Мужчина решил также выложить фотографию этого создания в социальные сети, потому что оно удивило его не только своим внешним видом, но и запахом гниения.

 

По материалам сайта lenta.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не так давно в судно канадца, который решил половить рыбу, залезло некое существо, которое очень сильно напугало мужчину.   Что произошло? Фото: vancouverok.com Бобби...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мотоциклист сбил пятилетнюю девочку в Ивацевичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by