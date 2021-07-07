Загадочное существо забралось в лодку и напугало рыбака. Такого бы любой испугался!

Источник материала: ОНТ

Не так давно в судно канадца, который решил половить рыбу, залезло некое существо, которое очень сильно напугало мужчину.

Что произошло?



Фото: vancouverok.com

Бобби Спровьери решил отправиться на рыбалку неподалеку от города Эндербери, который находится в провинции Британской Колумбии. И тут на борт его судна резко залезает какое-то необычное существо, которого он никогда раньше не видел. Спровьери решил, что необходимо заснять это странное животное на свой телефон, чтобы в дальнейшем суметь его опознать.

И для того, чтобы выяснить, кто это, Спровьери выложил эту фотографию в социальные сети в Интернете, подписав картинку следующим образом: «Это помесь жука, черепахи, а также инопланетянина».

Что же это было за существо?



Фото: dic.academic.ru

Пользователи интернета не остались в стороне и подсказали бедному рыбаку, что в его лодке оказался водяной клоп семейства Belostomatidae. Причем такие существа являются достаточно распространенными насекомыми, которых можно встретить в различных водоемах. К тому же рыбака предупредили, что укус такого существа может быть крайне болезненным.



Фото: misterklop.ru

Также комментаторы, которые часто плавают в различных водоемах, поделились случаями, когда такие насекомые кусали пловцов за ноги. Самое болезненное в таком укусе заключается в их токсинах, которые содержатся в слюне. Именно из-за них люди часто испытывают ужасные боли, которые длятся много часов.

Ранее найденные загадочные существа



Фото: tvernews.ru

До этого средства массовой информации сообщали, что ранее уже один путешественник во время своего туризма нашел какое-то странное создание, которое пахло ужасным разложением. Он описал его, как существо ярко-красного цвета, которое имеет лучи, будто бы у морской звездочки. Но при этом внешне выглядело, как монстр из серии хоррор-фильмов Resident Evil. Путешественник встретил это необыкновенное существо во время прогулки по лесной местности недалеко от горы Нибо, которая находится неподалеку от города Брисбен в Австралии. Мужчина решил также выложить фотографию этого создания в социальные сети, потому что оно удивило его не только своим внешним видом, но и запахом гниения.

По материалам сайта lenta.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram