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Летний праздничный наряд: примеры аутфитов, в которых вы будете выглядеть королевой
Источник материала: ОНТ
Параллельные швы пересекаются – это давно доказано нерадивыми портными. Одно дело – носить вещи, которые кричат о своей дешевизне, на даче в огороде, и совсем другое – выбрать наряд для какого-нибудь торжества.
Если хотите отличиться, выберите брючный костюм или костюм с шортами яркого цвета, например, лавандового или фуксии.
Яркий комбинезон свободного кроя с ненавязчивым принтом стильно смотрится в компании лаконичного атласного клатча и босоножек на каблуке.
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Параллельные швы пересекаются – это давно доказано нерадивыми портными. Одно дело – носить вещи, которые кричат о своей дешевизне, на даче в огороде, и совсем...
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