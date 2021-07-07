Летний праздничный наряд: примеры аутфитов, в которых вы будете выглядеть королевой

Источник материала: ОНТ

Параллельные швы пересекаются – это давно доказано нерадивыми портными. Одно дело – носить вещи, которые кричат о своей дешевизне, на даче в огороде, и совсем другое – выбрать наряд для какого-нибудь торжества.

Если хотите отличиться, выберите брючный костюм или костюм с шортами яркого цвета, например, лавандового или фуксии.

Яркий комбинезон свободного кроя с ненавязчивым принтом стильно смотрится в компании лаконичного атласного клатча и босоножек на каблуке.



А если вы все-таки приверженка более женственного стиля, то плиссированное платье-миди земляничного цвета может стать самой удачной покупкой сезона. Оно хорошо смотрится как с нейтральными, так и с более яркими аксессуарами и обувью.

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