Эти вещи из СССР коллекционеры скупают за тысячи долларов: поищите у себя!

Источник материала: ОНТ

Если у вас дома завалялись вещи из советской эпохи, то не спешите выбрасывать их, ведь вполне возможно у вас дома находится целое состояние. Мы расскажем о самых неоднозначных вещах из прошлого, которые могут значительно увеличить ваш семейный бюджет.

Бронза



Фото: antikvar.su

Возможно, где-то в самых темных уголках вашего подвала или чердака прозябает непримечательная на первый взгляд бронзовая статуэтка, которая изображает медведя на льдине. Знаете ли вы, какова ее реальная стоимость на рынке сегодня? Если нет, то присядьте, ведь это почти 600 долларов. Коллекционеры готовы предложить большие деньги за бронзовые изделия, которые датируются XVIII-XIX веками. Проверьте, может дома у вас есть экспонаты каслинского литья. Стоимость таких лотов может исчисляться в нескольких тысяч долларов.

Хрустальная посуда



Фото: kipmu.ru

Взгляните на свою коллекцию посуды, которая вам досталась по наследству от бабушки. Может, у вас там есть лафитник из толстого стекла. Если вы решитесь выставить его на аукцион, то свободно сможете выручить за него не менее 30 долларов. Стоит отметить, что хрусталь крайне популярен у иностранцев, которые готовы буквально перерыть каждую комиссионку в поисках какой-нибудь дореволюционной «прелести».

Изделия из хрусталя принято продавать поштучно. Крайне редко можно встретить человека, который продает целый сервиз. Это довольно легко объяснить, ведь за отдельный лот можно получить больше, чем если все продавать вместе. Если у вас есть дома старая хрустальная конфетница с золочением, изготовленная в XIX веке, то ее стоимость превышает тысячу долларов на аукционе!

Книги



Фото: habr.com

Советские люди считались самыми большими любителями чтения в мире. Почти в каждой семье была своя библиотека, где были представлены целые собрания различных изданий. Знаете ли вы о том, что стоимость одной неприметной книги, которая когда-то стоила всего три рубля, сегодня может составлять несколько тысяч долларов? Проверьте свою коллекцию и сравните стоимость книг на букинистических сайтах.

Старье



Фото: liveinternet.ru

Конечно, не все, что вам досталось от бабушек и дедушек, можно продать, ведь что-то должно оставаться в качестве ценной памяти либо просто отправиться на мусорку. Однако есть вещи, чья стоимость может исчисляться в десятках тысяч долларов. Речь идет о тех предметах, которые изготовлены в единственном экземпляре. Например, это может быть картина, вышитая вручную, либо дубовый комод с резьбой, также выполненный вручную. Порой подобные вещи стоят дороже, чем двухкомнатная квартира в столице.

Детские игрушки



Фото: goodhouse.ru

Раритетные советские машины высоко ценятся коллекционерами. Однако более востребованными на аукционах являются детские самоходные машинки. Например, недавно был продан лот «педальный автомобиль ГАЗ» за немыслимую стоимость – 2 тысячи долларов.

Может, у вас дома остались добротные советские куклы? Согласитесь, они совсем не чета смазливым куклам Barbie. Стоимость наших кукол в хорошем состоянии может начинаться от 30 долларов и выше.

По материалам сайта eg.ru

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