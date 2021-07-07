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Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении Сбербанка в Тюмени – мужчина задержан
Источник материала: ОНТ
В Тюмени захватчик больше часа удерживал заложников в отделении одного из банков.
Офис находится в жилой пятиэтажке – оттуда эвакуировали полсотни человек. У нападавшего был рюкзак и муляж бомбы с торчащими проводами. А в заложниках – несколько банковских сотрудников. Кто-то из них успел нажать тревожную кнопку. На место прибыли силовики, здание оцепили, работал снайпер. Мужчина передал записку с требованиями предоставить ему 15 миллионов рублей. В момент передачи его и задержали.
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В Тюмени захватчик больше часа удерживал заложников в отделении одного из банков. Офис находится в жилой пятиэтажке – оттуда эвакуировали полсотни человек. У...
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