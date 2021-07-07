ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении Сбербанка в Тюмени – мужчина задержан

07.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении Сбербанка в Тюмени – мужчина задержан

В Тюмени захватчик больше часа удерживал заложников в отделении одного из банков.

Офис находится в жилой пятиэтажке – оттуда эвакуировали полсотни человек. У нападавшего был рюкзак и муляж бомбы с торчащими проводами. А в заложниках – несколько банковских сотрудников. Кто-то из них успел нажать тревожную кнопку. На место прибыли силовики, здание оцепили, работал снайпер. Мужчина передал записку с требованиями предоставить ему 15 миллионов рублей. В момент передачи его и задержали.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Тюмени захватчик больше часа удерживал заложников в отделении одного из банков. Офис находится в жилой пятиэтажке – оттуда эвакуировали полсотни человек. У...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мотоциклист сбил пятилетнюю девочку в Ивацевичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by