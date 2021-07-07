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Эксперт: санкции против Беларуси имеют эффект бумеранга
Источник материала: ОНТ
Санкции против Беларуси имеют эффект бумеранга. Западные соседи, заигравшись в политику, уже потеряли счет собственных компаний, пострадавших от этих действий. Клайпедский порт, «Литовские железные дороги», польская авиакомпания Lot – список можно продолжать.
Эксперты сходятся во мнении, что еврочиновники оказались неспособны предвидеть последствия собственных действий. А они будут серьезными.
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Санкции против Беларуси имеют эффект бумеранга. Западные соседи, заигравшись в политику, уже потеряли счет собственных компаний, пострадавших от этих действий....
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