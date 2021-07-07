Эксперт: санкции против Беларуси имеют эффект бумеранга

Источник материала: ОНТ

Санкции против Беларуси имеют эффект бумеранга. Западные соседи, заигравшись в политику, уже потеряли счет собственных компаний, пострадавших от этих действий. Клайпедский порт, «Литовские железные дороги», польская авиакомпания Lot – список можно продолжать.

Эксперты сходятся во мнении, что еврочиновники оказались неспособны предвидеть последствия собственных действий. А они будут серьезными.

Сергей Марков, генеральный директор Института политических исследований (Россия): «Не удалось завоевать страну, поставить ее на колени митингами, демонстрациями, в августе-сентябре – решили поставить страну на колени экономическими санкциями. Да, страдают, и Литва прежде всего, и Польша, но такова судьба дураков. Литовцы же сами вызывали огонь на себя. Правда не по отваге, а по жадности и глупости, потому что они хотели, чтобы Беларусь была оккупирована, поляки и литовцы будут ураганить, руководить, составят правительство Беларуси, но не получилось. Они так звали санкции, что эти санкции ударили и по ним».

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