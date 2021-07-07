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Тела 19 погибших найдены на месте крушения Ан-26 на Камчатке

07.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тела 19 погибших найдены на месте крушения Ан-26 на Камчатке

На месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших, пишет ТАСС. 

По его словам, на месте будут работать судмедэксперты. 

Пассажирский самолет Ан-26 компании выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. Судно разбилось днем 6 июля. На борту было 28 человек, из них шестеро – члены экипажа. Выживших нет.

Согласно одной из версий, крушение самолета могло произойти из-за ошибки пилотирования в условиях плохой видимости. Обломки судна нашли 3,8 км от аэропорта Паланы.

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На месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших, пишет ТАСС.  По его словам, на месте будут работать судмедэксперты. ...
 
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