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Телеканал UA: Режим Лукашенко не хочет, чтобы граждане узнавали новости на русском языке из Украины
07.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Беларуси запретили трансляцию двух украинских телеканалов. Вещатели расценили запрет как усиление цензуры.
В Беларуси не будут транслироваться украинские телеканалы UA и «Квартал ТВ». Соответствующее решение приняло Министерство информации.
Основанием для того, чтобы аннулировать разрешение на вещание, в ведомстве
Телеканал украинского зарубежного вещания UA
Несколько ранее, в июне 2021 года, в Украине запретили транслировать международный спутниковый канал «Беларусь 24», сославшись на присутствие среди участников эфиров канала «людей, представляющих угрозу безопасности Украины» и трансляцию недостоверной информации.
Напомним, UA получил от Мининформа разрешение на вещание сроком на три года в январе 2019-го, развлекательный телеканал «Квартал ТВ» (совместный проект студии «Квартал 95» и «1+1 Media», одним из его сооснователей был нынешний президент Украины Владимир Зеленский) – в сентябре того же года.
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В Беларуси запретили трансляцию двух украинских телеканалов.
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