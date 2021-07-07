ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Телеканал UA: Режим Лукашенко не хочет, чтобы граждане узнавали новости на русском языке из Украины

07.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси запретили трансляцию двух украинских телеканалов. Вещатели расценили запрет как усиление цензуры.

В Беларуси не будут транслироваться украинские телеканалы UA и «Квартал ТВ». Соответствующее решение приняло Министерство информации.

Телеканал UA: Режим Лукашенко не хочет, чтобы граждане узнавали новости на русском языке из Украины

Основанием для того, чтобы аннулировать разрешение на вещание, в ведомстве назвали «нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ». В эфире украинских каналов якобы транслировалась реклама, не заявленная для вещания в Беларуси.

Телеканал украинского зарубежного вещания UA cчитает аннулирование разрешения на вещание попыткой белорусских властей усилить цензуру и «запретить собственным гражданам узнавать новости на русском языке из Украины». Представители канала отметили также, что в их эфирах вообще нет рекламных блоков или иных видов рекламных сообщений.

Несколько ранее, в июне 2021 года, в Украине запретили транслировать международный спутниковый канал «Беларусь 24», сославшись на присутствие среди участников эфиров канала «людей, представляющих угрозу безопасности Украины» и трансляцию недостоверной информации.

Напомним, UA получил от Мининформа разрешение на вещание сроком на три года в январе 2019-го, развлекательный телеканал «Квартал ТВ» (совместный проект студии «Квартал 95» и «1+1 Media», одним из его сооснователей был нынешний президент Украины Владимир Зеленский) – в сентябре того же года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Россонском районе мужчина умер после неудачного прыжка через костер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by