Телеканал UA: Режим Лукашенко не хочет, чтобы граждане узнавали новости на русском языке из Украины

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси запретили трансляцию двух украинских телеканалов. Вещатели расценили запрет как усиление цензуры.

В Беларуси не будут транслироваться украинские телеканалы UA и «Квартал ТВ». Соответствующее решение приняло Министерство информации.





Основанием для того, чтобы аннулировать разрешение на вещание, в ведомстве назвали «нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ». В эфире украинских каналов якобы транслировалась реклама, не заявленная для вещания в Беларуси.

Телеканал украинского зарубежного вещания UA cчитает аннулирование разрешения на вещание попыткой белорусских властей усилить цензуру и «запретить собственным гражданам узнавать новости на русском языке из Украины». Представители канала отметили также, что в их эфирах вообще нет рекламных блоков или иных видов рекламных сообщений.

Несколько ранее, в июне 2021 года, в Украине запретили транслировать международный спутниковый канал «Беларусь 24», сославшись на присутствие среди участников эфиров канала «людей, представляющих угрозу безопасности Украины» и трансляцию недостоверной информации.

Напомним, UA получил от Мининформа разрешение на вещание сроком на три года в январе 2019-го, развлекательный телеканал «Квартал ТВ» (совместный проект студии «Квартал 95» и «1+1 Media», одним из его сооснователей был нынешний президент Украины Владимир Зеленский) – в сентябре того же года.