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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каким будет оставшееся лето? В июле — 34°C, в августе тоже может быть выше 30°C По словам специалиста, по сравнению с 2020 годом, значимых отклонений за первое полугодие нет.

— В первой декаде июля вновь устанавливается жаркая погода. С 8 до 12 июля прогнозируем на большей части территории страны высокие температуры — +30...34°C, осадки маловероятны, с 12 июля есть вероятность кратковременных дождей, — заявил на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета. — Ожидаем жаркую, но неустойчивую погоду в июле. Не исключаем высокие температуры и в августе — 30°C и выше.По словам специалиста, по сравнению с 2020 годом, значимых отклонений за первое полугодие нет. Однако в июне был побит температурный рекорд, по некоторым станциям такой жары не наблюдалось порядка ста лет — например, в Борисове. Максимальное значение июня — 37,1°C в поселке Октябрьский.Александр Беганский также отметил, что за последние годы в Беларуси перераспределяется режим увлажнения — больше осадков осенью и зимой, среднегодовая температура повышается также за счет теплых дней зимой и осенью.