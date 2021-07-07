Мотоциклист сбил пятилетнюю девочку в Ивацевичах

Источник материала: БелТА

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ребенок и 18-летняя велосипедистка пострадали в авариях 6 июля в Брестской области, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

ДТП в Ивацевичах произошло в 19.26 на перекрестке ул.Клютко и переулка Юбилейный. По предварительной информации, 23-летний житель Ивацевичского района на мотоцикле "Сузуки" при обгоне столкнулся с попутным автомобилем "Форд Галакси", который в этот момент поворачивал налево. После столкновения мотоциклист вылетел за пределы проезжей части, на тротуар, и наехал на пятилетнюю девочку.

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу. Проводится проверка.

В этот же вечер в Бресте под легковушку попала 18-летняя велосипедистка. ДТП произошло в 18.11 на ул.Краснознаменной. По предварительной информации, 57-летняя брестчанка, управляя автомобилем "Фиат Брава", наехала на девушку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Велосипедистку с травмами госпитализировали.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особенно при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Следует выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и перестроений, а также заранее прогнозировать изменения дорожной обстановки, указывают инспекторы.-0-