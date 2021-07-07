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В Столбцовском районе в Немане утонул мужчина
Источник материала: БелТА
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе в Немане утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"6 июля в 10.01 поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Неман возле деревни Дрозды", - рассказали в пресс-службе.
Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего. Личность мужчины устанавливается.-0-
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Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего. Личность мужчины устанавливается.
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