Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе в Немане утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"6 июля в 10.01 поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Неман возле деревни Дрозды", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего. Личность мужчины устанавливается.-0-