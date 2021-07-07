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Украина рассмотрит возможность санкций в отношении физлиц Беларуси
Источник материала: АФН
Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Республики Беларусь.
Соответствующее решение правительство намерено принять на заседании в среду, передает Интерфакс.
Отмечается, что такое решение связано с решением Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введение санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.
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Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных специальных...
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