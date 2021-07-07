ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Литвы готовит ответные меры после решения Беларуси сократить диппредставительство в Минске

07.07.2021 13:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в среду заявило, что готовит ответные меры после решения Беларуси сократить персонал дипломатического представительства страны в Минске до минимума.

"Готовятся ответные меры. Позже информируем о деталях", - сказала пресс-атташе министра ИД Витауте Шмайжите-Кулешене, которую цитирует Delfi.

МИД Беларуси во вторник сообщил, что сокращает персонал посольства Литвы до минимума, пока не будут прекращены "недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси". Решение Литвы предоставить дипломатически статус офису Светланы Тихановской вызвало бурную реакцию у режима Лукашенко: 6 июля МИД вызвал на ковер Временного поверенного в делах Литвы Асту Андрияускене.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в среду заявило, что готовит ответные меры после решения Беларуси сократить персонал дипломатического представительства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Страна для творчества: сын солиста группы Simon&Garfunkel переехал в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by