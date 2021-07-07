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МИД Литвы готовит ответные меры после решения Беларуси сократить диппредставительство в Минске
Источник материала: АФН
Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в среду заявило, что готовит ответные меры после решения Беларуси сократить персонал дипломатического представительства страны в Минске до минимума.
"Готовятся ответные меры. Позже информируем о деталях", - сказала пресс-атташе министра ИД Витауте Шмайжите-Кулешене, которую цитирует Delfi.
МИД Беларуси во вторник
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Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в среду заявило, что готовит ответные меры после решения Беларуси сократить персонал дипломатического представительства...
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