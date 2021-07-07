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Внезапно остановился один из цехов " Гродно Азота"

07.07.2021 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внепланово остановился один из цехов "Гродно Азота" — цех азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси.



Как пишет gazeta.azot.by, это случилось около 11:25 в среду. 

На предприятии говорят, что причины выясняются.

"После их устранения цех приступит к пусковым операциям. В ходе них возможно будет наблюдаться выброс выхлопов рыжего цвета", - предупреждают на заводе, но уверяют, что "угрозы городу, экологии и жителям нет".
 
Теги: Гродно
 
 
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Внепланово остановился один из цехов "Гродно Азота" — цех азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси.
 
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