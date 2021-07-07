Источник материала: Смартпресс

В среду, 7 июля, около 11:25 произошла внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси, сообщает газета "Гродненский химик".

"Причины случившегося выясняются. После их устранения цех приступит к пусковым операциям. В ходе них возможно будет наблюдаться выброс выхлопов рыжего цвета – кратковременное увеличение содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок", - говорится в сообщении.

Превышений установленных нормативов загрязняющих веществ не зафиксировано. Угрозы городу, экологии и жителям нет.