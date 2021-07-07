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Цех "Гродно-Азота" остановил работу из-за неясных причин
07.07.2021 13:17 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В среду, 7 июля, около 11:25 произошла внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси,
"Причины случившегося выясняются. После их устранения цех приступит к пусковым операциям. В ходе них возможно будет наблюдаться выброс выхлопов рыжего цвета – кратковременное увеличение содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок", - говорится в сообщении.
Превышений установленных нормативов загрязняющих веществ не зафиксировано. Угрозы городу, экологии и жителям нет.
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В среду, 7 июля, около 11:25 произошла внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси, сообщает газета "Гродненский химик". ...
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