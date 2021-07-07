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Белорусы остаются чистыми покупателями валюты: купили на $457,8 млн больше, чем продали

07.07.2021 13:17 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Оборот валютного рынка Беларуси в январе-июне 2021 года составил $44 млрд 256,4 млн. Физлица остаются чистыми покупателями валюты, свидетельствуют статданные Нацбанка.

За январь-июнь физические лица купили наличной и безналичной иностранной валюты на $5 млрд 308,7 млн в эквиваленте, продали - $4 млрд 850,9 млн. Таким образом чистая покупка валюты населением составила $457,8 млн. При этом положительное сальдо сформировано исключительно за счет безналичной покупки валюты (она превысила покупку над продажей на $886,7 млн). В то время как продажа наличной валюты превысила покупку на $429 млн.

Субъекты хозяйствования-резиденты за январь-июнь купили $12 млрд 480,6 млн, продали - $12 млрд 806,5 млн, обеспечив чистую продажу в размере $325,9 млн. Нерезиденты за первое полугодие купили $ 208,2 млн, продали - $465,7 млн. Они также выступили чистыми продавцами валюты в размере $257,6 млн.

Покупка валюты банками-резидентами за счет собственных средств (без операций конверсии) за январь-июнь составила $22 млрд 939,5 млн, продажа - $23 млрд 40,8 млн. Таким образом, они также стали чистыми продавцами валюты в размере $101,2 млн.



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Оборот валютного рынка Беларуси в январе-июне 2021 года составил $44 млрд 256,4 млн. Физлица остаются чистыми покупателями валюты, свидетельствуют статданные...
 
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