Товарами наторговали на минус $1 млрд: ждать девальвации?

Источник материала: Салiдарнасць

За январь-май Беларусь продала за рубеж товаров на $1 млрд меньше, чем импортировала, сообщает Белстат. За месяц отрицательное сальдо увеличилось более чем на $0,5 млрд, пишет Еврорадио .

При этом со странами ЕАЭС Беларусь наторговала в минус на $2,24 млрд. С ЕС ситуация обратная. Там сальдо положительное — $1,1 млрд.

Еврорадио разобралось, за счёт чего и так отрицательное сальдо торговли товарами удвоилось всего за месяц и насколько это страшно для белорусского рубля.

Услуги вытягивают товары

Поскольку статистика за первые пять месяцев года, все эффекты на курс белорусского рубля уже реализовались, отмечает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

— Очень важно, что это только сальдо торговли товарами. Оно у нас стабильно отрицательное, в том числе с Россией, потому что там мы покупаем нефть и газ — и, конечно, покупаем больше, чем чего-то туда продаём. Также у нас стабильно положительное сальдо с Европой. В первую очередь за счёт того, что продаём туда нефтепродукты.

Эксперт подчёркивает, что при оценке влияния на курс рубля смотреть только на торговлю товарами нельзя.

— Как минимум нужно рассматривать торговлю товарами и услугами. Она стабильно с начала года была положительной. То есть положительное сальдо по торговле услугами перекрывало отрицательное сальдо по торговле товарами. Это одна из причин, почему рубль чувствует себя достаточно устойчиво с начала года.

Пока есть данные по торговле товарами и услугами только за январь — апрель. За этот период сальдо сложилось положительным ($0,91 млрд). При этом сальдо по торговле товарами составило минус $0,45 млрд. С услугами ситуация противоположная. Там сальдо — $1,37 млрд. Наибольший вклад составляют компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги, а также транспортные услуги.

Эффект «экспортного чуда» выровнялся

Академический директор BEROC Катерина Борнукова отмечает, что скачок отрицательного сальдо торговли товарами произошёл из-за подорожания товаров за рубежом.

— Произошло серьёзное увеличение. Мы импортируем много промежуточных товаров для своего производства. И они тоже подорожали, а не только наш экспорт. Поэтому случилось догоняющее выравнивание, удорожание импорта. Было понятно, что то экспортное чудо, которое у нас довольно долго было, должно быть в какой-то момент компенсировано ростом импорта. И укрепление белорусского рубля тоже делает импортные товары более привлекательными.

По мнению Катерины Борнуковой, скоро положительное сальдо торгового баланса будет в районе нуля. И даже экспорт услуг не поможет.

Девальвации не будет

Это значит, что курс белорусского рубля потеряет поддержку в виде притока валюты из-за рубежа.

— Конечно, это будет серьёзным сокращением его поддержки. Тем более что у людей в Беларуси большая настороженность, ожидание девальвации, особенно на фоне принятых ЕС санкций, которые пока ещё не действуют, но в будущем обязательно подействуют.

Это создаёт предпосылки для того, чтобы белорусский рубль ослаб, но не критично.

— Мы не говорим об обвальной девальвации, просто про ослабление рубля на 5-10 процентов максимум, — отмечает Катерина Борнукова.

Кроме того, санкции ЕС имеют отложенный эффект.

— Только со временем они могут сказаться. Санкции ведь постепенны. Во-первых, все действующие контракты будут исполняться. Санкции будут работать по мере их истечения. Во-вторых, по калийной отрасли в нынешних формулировках эти санкции не затрагивают самый широкий класс калийных удобрений. Может быть, ближе к концу года они начнут ощущаться. И в нынешнем виде без введения дополнительных пакетов это влияние будет не очень сильно, — заключает Вадим Иосуб.