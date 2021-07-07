Источник материала: UDF



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Владелец ИТ-компании: «Думаем открыть счет в европейском банке»

Производитель паллет из Германии: «Предложил Western Union, но поставщик наотрез отказался»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Немецкие банки начали отклонять переводы в Беларусь «из-за ситуации в стране» Санкции действуют.

Учредитель ИТ-компании, резидента ПВТ, Артем не смог получить платеж в евро от немецкого заказчика. Немецкий банк 2 июля отказался переводить деньги в Беларусь. Заказчик обслуживается в Stadtsparkasse Mönchengladbach (сберегательный банк в Северном Рейне-Вестфалии, расположенный в Менхенгладбахе), при этом переводы оттуда осуществляются при посредничестве государственного банка Landesbank NRW.По словам Артема, именно банк-посредник заблокировал платеж в адрес белорусского юрлица.— Нашему клиенту сказали, что с 1 июля государственным банкам запрещены платежи в Беларусь: они боятся, что деньги могут идти в санкционные сектора. Поэтому просто блокируют все.Артем обращает внимание, что этот запрет вступил в силу с 1 июля, поэтому июньский опыт успешных переводов, о котором свидетельствовали айтишники, уже не в счет.— Сегодня только 6 июля, многие компании даже не выставили инвойсы за июнь, — говорит он. — Я хотел бы пообщаться с теми, кто сделал перевод из Германии в июле.Решений проблемы Артем видит несколько:1. Вернуться к работе через UpWork. Деньги из Штатов пока долетают без проблем. Но отдавать маркетплейсу 5% не хочется.2. PayOneer.3. Открыть счет белорусского юрлица в иностранном банке. «В Германии это сделать не удастся, но можно попробовать в Польше. Будем надеяться, что Польша не заблокирует переводы между разными счетами одного юрлица. Может, есть и решения попроще. Но сейчас это кажется наиболее комфортным».4. Открыть юрлицо в европейской стране. «Но это, безусловно, усложнит нашу работу».Названная Артемом дата запрета — 1 июля — может быть ошибочной.Другой наш читатель, производитель паллет в Германии Владимир, полагает, что запрет вступил в силу 26 июня. Сам он попытался перевести деньги белорусскому поставщику материалов еще 29 июня. Сумма небольшая — 915 евро («Я оплатил 35 кубов, а взял 39, надо было отправить разницу»).— Как правило, деньги доходят на следующее утро. Но тут на часах — обед, денег нет. Вечером поставщик мне звонит: ты деньги перевел? Ждем еще несколько дней — ничего не происходит. А потом нам сообщают, что платеж отклонен из-за политических проблем. И дают ссылку на вот этот документ от 24 июня. В пятницу 2 июля подал заявку на возврат, только во вторник 6-го пришли деньги.