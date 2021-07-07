|
Немецкие банки начали отклонять переводы в Беларусь «из-за ситуации в стране»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Владелец ИТ-компании: «Думаем открыть счет в европейском банке»
Учредитель ИТ-компании, резидента ПВТ, Артем не смог получить платеж в евро от немецкого заказчика. Немецкий банк 2 июля отказался переводить деньги в Беларусь. Заказчик обслуживается в Stadtsparkasse Mönchengladbach (сберегательный банк в Северном Рейне-Вестфалии, расположенный в Менхенгладбахе), при этом переводы оттуда осуществляются при посредничестве государственного банка Landesbank NRW.
По словам Артема, именно банк-посредник заблокировал платеж в адрес белорусского юрлица.
— Нашему клиенту сказали, что с 1 июля государственным банкам запрещены платежи в Беларусь: они боятся, что деньги могут идти в санкционные сектора. Поэтому просто блокируют все.
Артем обращает внимание, что этот запрет вступил в силу с 1 июля, поэтому июньский опыт успешных переводов, о котором свидетельствовали айтишники, уже не в счет.
— Сегодня только 6 июля, многие компании даже не выставили инвойсы за июнь, — говорит он. — Я хотел бы пообщаться с теми, кто сделал перевод из Германии в июле.
Решений проблемы Артем видит несколько:
1. Вернуться к работе через UpWork. Деньги из Штатов пока долетают без проблем. Но отдавать маркетплейсу 5% не хочется.
2. PayOneer.
3. Открыть счет белорусского юрлица в иностранном банке. «В Германии это сделать не удастся, но можно попробовать в Польше. Будем надеяться, что Польша не заблокирует переводы между разными счетами одного юрлица. Может, есть и решения попроще. Но сейчас это кажется наиболее комфортным».
4. Открыть юрлицо в европейской стране. «Но это, безусловно, усложнит нашу работу».
Производитель паллет из Германии: «Предложил Western Union, но поставщик наотрез отказался»
Названная Артемом дата запрета — 1 июля — может быть ошибочной.
Другой наш читатель, производитель паллет в Германии Владимир, полагает, что запрет вступил в силу 26 июня. Сам он попытался перевести деньги белорусскому поставщику материалов еще 29 июня. Сумма небольшая — 915 евро («Я оплатил 35 кубов, а взял 39, надо было отправить разницу»).
— Как правило, деньги доходят на следующее утро. Но тут на часах — обед, денег нет. Вечером поставщик мне звонит: ты деньги перевел? Ждем еще несколько дней — ничего не происходит. А потом нам сообщают, что платеж отклонен из-за политических проблем. И дают ссылку на вот этот документ от 24 июня. В пятницу 2 июля подал заявку на возврат, только во вторник 6-го пришли деньги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)