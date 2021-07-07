Источник материала: UDF

Жовенель Моиз

ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Гаити смертельно ранен при нападении Заявление о смертельном ранении Жовенеля Моиза распространил премьер-министр страны Клод Жозеф.

Заявление о смертельном ранениираспространил премьер-министр страны. По предварительным данным, президент республики был обстрелян из огнестрельного оружия.Гаитянский бизнесмен Жовенель Моиз родился 26 июня 1968 года. Пост президента республики занимает с 7 февраля 2017 года. Известен своими экономическими инициативами по выводу этой беднейшей страны из перманентного кризиса.Гаити — одна из самых неразвитых и бедных стран мира: по ВВП на душу населения находится на 203 месте. Ниже уровня бедности живет более 60 % населения страны. Основной источник доходов — денежные переводы эмигрантов. Внешний долг — $1,8 млрд.