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Президент Гаити смертельно ранен при нападении
Источник материала: UDF
Жовенель Моиз
Заявление о смертельном ранении Жовенеля Моиза распространил премьер-министр страны Клод Жозеф. По предварительным данным, президент республики был обстрелян из огнестрельного оружия.
Гаитянский бизнесмен Жовенель Моиз родился 26 июня 1968 года. Пост президента республики занимает с 7 февраля 2017 года. Известен своими экономическими инициативами по выводу этой беднейшей страны из перманентного кризиса.
Гаити — одна из самых неразвитых и бедных стран мира: по ВВП на душу населения находится на 203 месте. Ниже уровня бедности живет более 60 % населения страны. Основной источник доходов — денежные переводы эмигрантов. Внешний долг — $1,8 млрд.
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Заявление о смертельном ранении Жовенеля Моиза распространил премьер-министр страны Клод Жозеф.
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