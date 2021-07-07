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Президент Гаити смертельно ранен при нападении

07.07.2021 13:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Президент Гаити смертельно ранен при нападении
Жовенель Моиз
Президент Гаити ранен после нападения на его дворец в столице Порт-о-Пренсе, сообщает ТАСС.

Заявление о смертельном ранении Жовенеля Моиза распространил премьер-министр страны Клод Жозеф. По предварительным данным, президент республики был обстрелян из огнестрельного оружия.

Гаитянский бизнесмен Жовенель Моиз родился 26 июня 1968 года. Пост президента республики занимает с 7 февраля 2017 года. Известен своими экономическими инициативами по выводу этой беднейшей страны из перманентного кризиса.


Гаити — одна из самых неразвитых и бедных стран мира: по ВВП на душу населения находится на 203 месте. Ниже уровня бедности живет более 60 % населения страны. Основной источник доходов — денежные переводы эмигрантов. Внешний долг — $1,8 млрд.
 
 
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Заявление о смертельном ранении Жовенеля Моиза распространил премьер-министр страны Клод Жозеф.
 
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