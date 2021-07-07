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«После их устранения цех приступит к пусковым операциям. Во время них возможно будет наблюдаться выброс выхлопов рыжего цвета», — предупреждают на заводе и добавляют, что «угрозы городу, экологии и жителям нет».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На «Гродно Азоте» внепланово остановлен один из цехов Инцидент произошел сегодня около 11.25. Причины не сообщаются.

Инцидент произошел сегодня около 11.25. Причины не сообщаются.