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На «Гродно Азоте» внепланово остановлен один из цехов
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Инцидент произошел сегодня около 11.25. Причины не сообщаются.
«После их устранения цех приступит к пусковым операциям. Во время них возможно будет наблюдаться выброс выхлопов рыжего цвета», — предупреждают на заводе и добавляют, что «угрозы городу, экологии и жителям нет».
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Инцидент произошел сегодня около 11.25. Причины не сообщаются.
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