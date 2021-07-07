|
Аномальная жара накрывает страну
Источник материала: Навiны
В ближайшее время в Беларусь вернется жаркая погода, сообщил 7 июля на пресс-конференции в Минске начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.
По его словам, с 8 по 12 июля на большей части территории будет 30-34 градуса выше нуля. «При этом 8, 9 и 10 июля осадки маловероятны, а с 12 июля есть вероятность кратковременных дождей. Погодные условия будут характеризоваться довольно жаркой погодой, но неустойчивой», — сказал Беганский.
При этом, напомнил он, в целом июль традиционно является самым жарким и самым влажным месяцем. «Пока это подтверждается. Температура будет выше средних многолетних значений, а по количеству осадков прогнозируем близко к многолетним значениям. Мы не исключаем также периоды довольно высоких температур и в августе. Как показывает практика наблюдения последних лет, в августе не исключены дни с температурами 30 градусов и выше», — отметил начальник службы.
Он также сообщил, что Минтруда и МЧС приняли совместное постановление, которое юридически регламентирует цветовые коды погодных явлений. «Коды остались прежние: зеленый — для неопасной погоды, желтый — для потенциально опасной, оранжевый — прогнозируется существенное ухудшение погоды, которое может привести к значительному ущербу, и красный — максимально возможный ущерб от погодных явлений. Есть незначительные изменения по градации тех или иных явлений, которые отнесены к цветовым кодам. Глобально ничего не изменилось», — сказал Беганский.
По его словам, за основу в кодах брали критерии и повторяемость явлений, которые наблюдаются на территории Беларуси. Они несколько отличаются от критериев и цветовых обозначений, которые применяются в России, Украине и Польше. «Вместе с тем они по общим подходам совпадают, нет кардинальных различий», — сказал руководитель отдела Белгидромета.
Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь:
В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшее время в Беларусь вернется жаркая погода, сообщил 7 июля на пресс-конференции в Минске начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)