Аномальная жара накрывает страну

В ближайшее время в Беларусь вернется жаркая погода, сообщил 7 июля на пресс-конференции в Минске начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.





По его словам, с 8 по 12 июля на большей части территории будет 30-34 градуса выше нуля. «При этом 8, 9 и 10 июля осадки маловероятны, а с 12 июля есть вероятность кратковременных дождей. Погодные условия будут характеризоваться довольно жаркой погодой, но неустойчивой», — сказал Беганский.

При этом, напомнил он, в целом июль традиционно является самым жарким и самым влажным месяцем. «Пока это подтверждается. Температура будет выше средних многолетних значений, а по количеству осадков прогнозируем близко к многолетним значениям. Мы не исключаем также периоды довольно высоких температур и в августе. Как показывает практика наблюдения последних лет, в августе не исключены дни с температурами 30 градусов и выше», — отметил начальник службы.

Он также сообщил, что Минтруда и МЧС приняли совместное постановление, которое юридически регламентирует цветовые коды погодных явлений. «Коды остались прежние: зеленый — для неопасной погоды, желтый — для потенциально опасной, оранжевый — прогнозируется существенное ухудшение погоды, которое может привести к значительному ущербу, и красный — максимально возможный ущерб от погодных явлений. Есть незначительные изменения по градации тех или иных явлений, которые отнесены к цветовым кодам. Глобально ничего не изменилось», — сказал Беганский.

По его словам, за основу в кодах брали критерии и повторяемость явлений, которые наблюдаются на территории Беларуси. Они несколько отличаются от критериев и цветовых обозначений, которые применяются в России, Украине и Польше. «Вместе с тем они по общим подходам совпадают, нет кардинальных различий», — сказал руководитель отдела Белгидромета.

Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь:

Необходимо пить достаточное количество воды — здоровым людям 2,5-3 литра в день, которая не должна быть слишком холодной и газированной. В противном случае есть риск спровоцировать заболевания горла. В жару не рекомендуется пить кофе, чай, алкоголь.

Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей — хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Хорошо бы, выходя на солнце, надеть головной убор.

При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи — оптимальная разница составляет пять градусов.

В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.

Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.

Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.

В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти десять напитков помогут вам без последствий перенести зной.