Проект резолюции СПЧ ООН по Беларуси: мандат странового спецдокладчика продлят

Мандат спецдокладчика ООН по Беларуси Анаис Марен предлагается продлить еще на год. Соответствующая инициатива содержится в проекте резолюции по Беларуси, который опубликован на сайте Совета ООН по правам человека (СПЧ).





Согласно документу, СПЧ просит спецдокладчика продолжать следить за развитием ситуации в Беларуси и подготовить доклады к 50-й сессии Совета и 77-й сессии Генассамблеи ООН (пройдут в 2022 году).

В проекте резолюции выражается сожаление по поводу «неадекватного ответа и отсутствия сотрудничества со стороны белорусских властей» в связи с ранее принятыми СПЧ резолюциями и рекомендациями по Беларуси, включая просьбу о допуске в Беларусь странового спецдокладчика.

«Совет выражает глубокую обеспокоенность беспрецедентной эскалацией нарушений прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно усиливающимися несоразмерными и дискриминационными ограничениями свободы мирных собраний, ассоциаций и выражения мнений, что приводит к систематическим преследованиям, запугиванию и репрессиям гражданского общества и независимых СМИ, включая массовые произвольные аресты и задержания журналистов и других сотрудников СМИ, правозащитников, медицинских работников, юристов, работников культуры, учителей, студентов, лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, людей, выражающих особое мнение, членов профсоюзов и забастовочных комитетов», — говорится в проекте резолюции.

Выражается «серьезная сохраняющаяся озабоченность» в связи с сообщениями о «систематических и широко распространенных пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения, а также о сексуальном и гендерном насилии в отношении лиц, задержанных и арестованных в Беларуси, включая детей (имеются в виду несовершеннолетние. — БелаПАН)», в связи с сообщениями о ненадлежащих санитарных условиях в местах заключения и затрудненном доступе адвокатов к задержанным.

«СПЧ настоятельно призывает белорусские власти полностью уважать, защищать и выполнять все свои международные обязательства в области прав человека, в том числе в соответствии с Международным пактом о правах человека и Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», — отмечается в документе.

В проекте резолюции осуждается вынужденная посадка в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и последовавший за этим арест блогера Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги. СПЧ призывает к их немедленному и безоговорочному освобождению.

В документе также упоминают изменения в законы Беларуси, в том числе закон о СМИ, закон о массовых мероприятиях и закон о противодействии экстремизму, которые еще больше ограничивают свободу мнений и их выражения, а также мирных собраний в нарушение международных стандартов. СПЧ настоятельно призывает власти страны «обеспечить благоприятные условия для функционирования действительно независимых средств массовой информации, включая беспрепятственный доступ к открытому, надежному и безопасному интернету».

В проекте резолюции содержится требование о «немедленном и безоговорочном освобождении всех лиц, произвольно или незаконно задержанных в Беларуси, включая политических заключенных, журналистов и других сотрудников СМИ, правозащитников, медицинских работников, юристов, работников культуры, учителей, студентов, представителей национальных меньшинств, членов профсоюзов и забастовочных комитетов». «СПЧ требует, чтобы белорусские власти немедленно прекратили уголовное или административное преследование, запугивание и репрессии в отношении всех лиц, осуществляющих свои права человека и основные свободы», — говорится в проекте резолюции.

Кроме того, необходимо провести «оперативное, эффективное, тщательное, прозрачное и беспристрастное расследование», чтобы привлечь виновных к ответственности «во всех случаях предполагаемых нарушений и злоупотреблений в области прав человека, особенно тех, которые связаны со смертью, произвольными задержаниями, пытками и жестоким обращением» с задержанными и обеспечить жертвам возмещение ущерба, правовую защиту и реабилитацию.

К белорусским властям также обращен настоятельный призыв принять меры для обеспечения полной независимости и беспристрастности судебной власти, а также независимости адвокатуры.

СПЧ настоятельно призывает Беларусь провести всеобъемлющую реформу избирательной системы и устранить «давние системные недостатки» в соответствии с рекомендациями, сделанными Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Венецианской комиссией и спецдокладчиком.

Выражается сожаление в связи с дискриминацией лиц, находящихся в уязвимом положении, включая женщин, ЛГБТИ, людей с ограниченными возможностями и представителей национальных меньшинств.

Белорусские власти также вновь призывают создать национальное правозащитное учреждение (институт омбудсмена).

СПЧ глубоко озабочен в связи с сохранением смертной казни в стране и рекомендует ее отменить.