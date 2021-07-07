Мнение: Россия и Путин давно пляшут под дудку Лукашенко

– Бабарико вынесен суровый приговор , хотя осенью Лукашенко приходил в СИЗО КГБ, чтобы пообщаться с ним. Трудно представить, что правитель сделал это по своей воле, а не по воле Москвы. Почему же «Газпром» и Россия не вытащили банкира из-за решетки?





– Думаю, потому, что несмотря на долгие годы работы на «Газпром», несмотря на конспирологические версии о поддержке Кремля, Бабарико для Москвы скорее чужой, чем свой.





К тому же он сделал неприемлемую для российских властей вещь – бросил вызов режиму. Москве абсолютно не нужны такие примеры.





И по факту Россия и Путин давно пляшут под дудку Лукашенко. По той причине, что считают: любой человек во главе Беларуси будет сложнее для них, чем он. Мне кажется там решили: будем терпеть Лукашенко, каким он есть.





Если бы не фактор России, то вне всякого сомнения в Беларуси уже произошли бы изменения. Когда она ослабеет в геополитическом смысле, то тогда в Беларуси и Европе наступит мир.





Если Россия останется влиятельной, то и Бабарико, и Беларуси, и всему миру будет непросто. В ином случае для нашей страны появится исторический шанс.





– Осенью были слухи, что Бабарико вот-вот выйдет на свободу. Латушко заявил, что Лукашенко готов выпустить банкира, если он вместе с сыном улетит на Кипр…





– Правитель – абсолютно непредсказуемый человек, который на ходу меняет свои решения.





Согласился бы Бабарико на свободу взамен на эмиграцию? Не знаю. Что мы точно можем знать: Мария Колесникова не согласилась. А как мог бы поступить Бабарико – трудно сказать.





– Каким вы видите будущее Бабарико?





– Думаю, что он будет сидеть недолго. Вы же видите: режим гнилой, он долго не протянет. Хотя, конечно, и пара месяцев в застенках – это серьезное испытание. Витольда Ашурка быстро довели до смерти.





– Согласно последним соцопросам у Бабарико остается самый высокий рейтинг среди белорусских политиков.





– Рейтинг – это не капитал, который можно складывать в капилочку, которая потом пригодится. Рейтинг быстро изменяется и его нужно предъявлять ко времени. Сегодня рейтинг один, а завтра он может быть совсем другим.





– Некоторые сейчас говорят, что весной 2020 года представление Бабарико о перспективах своего участия в президентских выборах было очень наивным.





Сергеем Тихановским. Сказал ему: ты понимаешь, что тебя будут мочить всеми доступными средствами? Он удивленно посмотрел на меня: так, а за что, я же ничего незаконного не делаю? – Я с Бабарико не знаком. Но в феврале 2020 года в Гомеле случайно пообщался с. Сказал ему: ты понимаешь, что тебя будут мочить всеми доступными средствами? Он удивленно посмотрел на меня: так, а за что, я же ничего незаконного не делаю?





Не исключаю, что и Бабарико не до конца понимал, во что он влезает, думал: я же по-честному собираю подписи, формирую команду.





К сожалению, это серьезная ошибка всех заметных белорусских деятелей, которые пытаются заняться политикой – они не понимают сущность режима Лукашенко.



