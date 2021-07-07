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Мнение: Россия и Путин давно пляшут под дудку Лукашенко

07.07.2021 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ситуация в Беларуси сильно будет зависеть от положения на мировой арене России, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» активный участник нескольких президентских кампаний Виктор Корнеенко.

Мнение: Россия и Путин давно пляшут под дудку Лукашенко
– Бабарико вынесен суровый приговор, хотя осенью Лукашенко приходил в СИЗО КГБ, чтобы пообщаться с ним. Трудно представить, что правитель сделал это по своей воле, а не по воле Москвы. Почему же «Газпром» и Россия не вытащили банкира из-за решетки?

– Думаю, потому, что несмотря на долгие годы работы на «Газпром», несмотря на конспирологические версии о поддержке Кремля, Бабарико для Москвы скорее чужой, чем свой. 

К тому же он сделал неприемлемую для российских властей вещь – бросил вызов режиму. Москве абсолютно не нужны такие примеры.

И по факту Россия и Путин давно пляшут под дудку Лукашенко. По той причине, что считают: любой человек во главе Беларуси будет сложнее для них, чем он. Мне кажется там решили: будем терпеть Лукашенко, каким он есть.

Если бы не фактор России, то вне всякого сомнения в Беларуси уже произошли бы изменения. Когда она ослабеет в геополитическом смысле, то тогда в Беларуси и Европе наступит мир.

Если Россия останется влиятельной, то и Бабарико, и Беларуси, и всему миру будет непросто. В ином случае для нашей страны появится исторический шанс.

– Осенью были слухи, что Бабарико вот-вот выйдет на свободу. Латушко заявил, что Лукашенко готов выпустить банкира, если он вместе с сыном улетит на Кипр…

– Правитель – абсолютно непредсказуемый человек, который на ходу меняет свои решения.

Согласился бы Бабарико на свободу взамен на эмиграцию? Не знаю. Что мы точно можем знать: Мария Колесникова не согласилась. А как мог бы поступить Бабарико – трудно сказать.

– Каким вы видите будущее Бабарико?

– Думаю, что он будет сидеть недолго. Вы же видите: режим гнилой, он долго не протянет. Хотя, конечно, и пара месяцев в застенках – это серьезное испытание. Витольда Ашурка быстро довели до смерти.

– Согласно последним соцопросам у Бабарико остается самый высокий рейтинг среди белорусских политиков. 

– Рейтинг – это не капитал, который можно складывать в капилочку, которая потом пригодится. Рейтинг быстро изменяется и его нужно предъявлять ко времени. Сегодня рейтинг один, а завтра он может быть совсем другим.

– Некоторые сейчас говорят, что весной 2020 года представление Бабарико о перспективах своего участия в президентских выборах было очень наивным.

– Я с Бабарико не знаком. Но в феврале 2020 года в Гомеле случайно пообщался с Сергеем Тихановским. Сказал ему: ты понимаешь, что тебя будут мочить всеми доступными средствами? Он удивленно посмотрел на меня: так, а за что, я же ничего незаконного не делаю? 

Не исключаю, что и Бабарико не до конца понимал, во что он влезает, думал: я же по-честному собираю подписи, формирую команду. 

К сожалению, это серьезная ошибка всех заметных белорусских деятелей, которые пытаются заняться политикой – они не понимают сущность режима Лукашенко.
 
Теги: Гомель
 
 
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Ситуация в Беларуси сильно будет зависеть от положения на мировой арене России, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» активный участник нескольких...
 
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