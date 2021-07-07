ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президента Гаити убили в его же резиденции. До этого в стране проходили массовые протесты

07.07.2021 13:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит ночью в своей частной резиденции. Об этом сообщает France 24.



В заявлении премьер-министра страны Ариэля Генри говорится, что в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Моиз – президент был смертельно ранен.

Глава правительства Гаити призвал население страны "успокоиться" и уверил, что ситуация с безопасностью в стране находится "под контролем".

Издание сообщает, что Моиз за время правления столкнулся с сильным недоверием со стороны значительной части общества. Ранее в этом году в стране прошли массовые протесты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит ночью в своей частной резиденции. Об этом сообщает France 24.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы остаются чистыми покупателями валюты: купили на $457,8 млн больше, чем продали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by