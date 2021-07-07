ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Редактора портала "Першы Рэгіён" судят за распространение "экстремистских материалов"

07.07.2021 13:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Редактора портала "Першы Рэгіён" Олега Супрунюка обвиняют в распространении "экстремистских материалов", сообщает БАЖ.

7 июля задержанного журналиста доставили в суд Ленинского района Бреста. Административное дело касается публикации, в которой была размещена фотография, признанная "экстремистской".

Речь идет о публикации новости о включении в список лиц, причастных к террористической деятельности, жителя Барановичей, инвалида Владимира Гундаря. В публикации о задержании было использовано его фото в рубашке-вышиванке. Силовики усмотрели в национальном беларуском орнаменте... свастику.

Олега Супрунюка задержали около 22.30 6 июля. Ночь он провел в ИВС. Ему грозит штраф или административный арест.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редактора портала "Першы Рэгіён" Олега Супрунюка обвиняют в распространении "экстремистских материалов", сообщает БАЖ.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАБР прочит замедление экономике Беларуси во второй половине года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by