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Эстония направила нового посла в Беларусь

07.07.2021 13:55 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила дипломата Яака Ленсмента новым послом Эстонии в Республике Беларусь, сообщает портал телерадиовещания ERR.

Приказ о назначении Ленсмента послом Эстонии в Минске глава государства подписала 6 июля. Одновременно президент отозвала с должности нынешнего посла Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев.

В начале июня МИД Эстонии заявлял, что еще не решил, следует ли отправлять нового посла в Беларусь. Такое заявление прозвучало на фоне того, что отдельные демократические страны больше не признают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

Ранее Яак Ленсмент уже руководил работой дипломатической миссии Эстонии в Минске - в 2010 году именно он стал первым послом страны в Беларуси.

В 1991 году Ленсмент окончил Белорусский государственный университет по специальности "Философия". Помимо родного эстонского Ленсмент говорит на русском, немецком и английском языках. В 90-е годы Яак Ленсмент работал в посольствах Эстонии в Киеве и Москве.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила дипломата Яака Ленсмента новым послом Эстонии в Республике Беларусь, сообщает портал телерадиовещания ERR. ...
 
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