Убит президент Гаити, его застрелили неизвестные

Источник материала: Смартпресс

Неизвестный застрелил президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Об этом сообщил премьер-министр страны, передает РИА Новости .

Глава правительства заявил, что группа неустановленных лиц напала на резиденцию лидера государства примерно в час ночи с 6 на 7 июля.

Моиз занимал пост президента республики с 7 февраля 2017 года. Известен своими экономическими инициативами по выводу этой беднейшей страны из перманентного кризиса. Гаити — одна из самых неразвитых и бедных стран мира: по ВВП на душу населения находится на 203 месте. Ниже уровня бедности живет более 60 % населения страны.