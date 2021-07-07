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Убит президент Гаити, его застрелили неизвестные
07.07.2021 13:55 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Неизвестный застрелил президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Об этом сообщил премьер-министр страны, передает
Глава правительства заявил, что группа неустановленных лиц напала на резиденцию лидера государства примерно в час ночи с 6 на 7 июля.
Моиз занимал пост президента республики с 7 февраля 2017 года. Известен своими экономическими инициативами по выводу этой беднейшей страны из перманентного кризиса. Гаити — одна из самых неразвитых и бедных стран мира: по ВВП на душу населения находится на 203 месте. Ниже уровня бедности живет более 60 % населения страны.
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Неизвестный застрелил президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Об этом сообщил премьер-министр страны, передает РИА Новости. Глава...
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