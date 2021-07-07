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Потасовка у посольства Беларуси в Киеве: напали на людей с красно-зелеными флагами

07.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На собравшихся у здания людей с белорусскими госфлагами напали неизвестные. Пришлось вмешиваться правоохранителям.

На место выезжали медики.

Видео TUT.BY новости

По информации Reform.by, у посольства проводилась акция в поддержку официальных белорусских властей, организованная главой украинского комсомола Михаилом Кононовичем. Он также является руководителем организации «Сябры Волыни», которая позиционирует себя как организация этнических белорусов. Внесен в базу «Миротворец».

В ходе акции произошел конфликт с представителями украинских правых движений. В результате произошла драка. Сейчас ведется разбирательство, есть задержанные.

Потасовка у посольства Беларуси в Киеве: напали на людей с красно-зелеными флагами

Посольство Беларуси в Украине направило в МИД страны ноту. В ней выражается серьезная обеспокоенность ситуацией, вызванной недостаточными мерами, которые предпринимаются украинской стороной для обеспечения безопасности дипломатической миссии в Киеве.

«07.07.2021 в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у Посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика. Двое участников нападения – граждане Украины были задержаны», — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии проанализировали обстоятельства инцидента и сделали вывод «о целенаправленном и заранее спланированном характере».

Посольство заявило протест и настаивает на скорейшем расследовании со стороны правоохранительных органов. Инциденту должна быть дана юридическая квалификация. Также дипмиссия требует принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов.

 
 
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