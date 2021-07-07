Убили президента Гаити

Источник материала: Салiдарнасць

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении преступников, проникших в его резиденцию в ночь на 7 июля.

Об этом говорится в заявлении главы правительства страны Клода Жозефа. Президенту Гаити было 53 года.





Фото AP

Во время нападения также пострадала супруга президента Мартин Мари Этьен Джозеф, получившая огнестрельное ранение. Ее госпитализировали.

Кто именно совершил нападение, в заявлении не уточняется, но известно, что преступники говорили по-испански (официальные языки Гаити — гаитянский креольский и французский).

Премьер-министр Гаити назвал совершенное преступление «отвратительным, бесчеловечным и варварским», сообщает Медуза .

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. В прошлом на него уже совершали нападения. Так, 17 октября 2018 года его обстреляли на церемонии по случаю 212-й годовщины смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина. Тогда Моиз серьезно не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны.