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«Классно, короче». Посмотрите, как болеют на Евро-2020 на стадионе «Динамо»

07.07.2021 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кадры со стадиона «Динамо», где прямо на газоне спортивной арены организована фан-зона для любителей футбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Классно, короче». Посмотрите, как болеют на Евро-2020 на стадионе «Динамо»

Я вообще сегодня на самом деле очень сильно удивлен, что такое событие, такую организацию сделали на стадионе. Сидеть на настоящем газоне и окунуться в атмосферу настоящего футбола.

«Классно, короче». Посмотрите, как болеют на Евро-2020 на стадионе «Динамо»

Люблю вечером чтобы гулять или что-то такое делать. Классно, короче.

«Классно, короче». Посмотрите, как болеют на Евро-2020 на стадионе «Динамо»

Пришли с детьми, с внуком. Я просто люблю такую атмосферу, когда много людей, все они веселятся. Каждый болеет за своих, эмоции такие! Люди отдыхают, расслабляются. Очень здорово.

«Классно, короче». Посмотрите, как болеют на Евро-2020 на стадионе «Динамо»

«Классно, короче». Посмотрите, как болеют на Евро-2020 на стадионе «Динамо»

«Классно, короче». Посмотрите, как болеют на Евро-2020 на стадионе «Динамо»

«Классно, короче». Посмотрите, как болеют на Евро-2020 на стадионе «Динамо»

«Классно, короче». Посмотрите, как болеют на Евро-2020 на стадионе «Динамо»

«Классно, короче». Посмотрите, как болеют на Евро-2020 на стадионе «Динамо»

Вот как белорусы болеют за своих фаворитов.

 
 
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Новости Беларуси. Кадры со стадиона «Динамо», где прямо на газоне спортивной арены организована фан-зона для любителей футбола, сообщили в программе Новости «24...
 
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