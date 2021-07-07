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Пётр Миклашевич: Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сохранить юридическую чистоту норм Основного закона и ясность языка. 7 июля на заседании Конституционной комиссии решалось, как сделать текст понятным не только юристам страны, но и белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске прошло восьмое – предпоследнее – заседание.
В центре внимания – юридическое оформление преамбулы Конституции. Именно она определит ориентиры Основного закона. Дело серьезное, потому не обходится без долгих обсуждений. Сегодня комиссия рассматривала уже юридически оформленные предложения, которые поступали в том числе от граждан страны.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Напомним, свою работу комиссия завершает 21 июля. Затем предложения по изменению Основного закона должны быть представлены главе государства. И, как сообщил 7 июля Петр Миклашевич, после 1 августа Конституционная комиссия проведет заседание с участием Президента.
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Новости Беларуси. Сохранить юридическую чистоту норм Основного закона и ясность языка. 7 июля на заседании Конституционной комиссии решалось, как сделать текст...
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