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Пётр Миклашевич: Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон

07.07.2021 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сохранить юридическую чистоту норм Основного закона и ясность языка. 7 июля на заседании Конституционной комиссии решалось, как сделать текст понятным не только юристам страны, но и белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске прошло восьмое – предпоследнее – заседание.

Пётр Миклашевич: Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон

В центре внимания – юридическое оформление преамбулы Конституции. Именно она определит ориентиры Основного закона. Дело серьезное, потому не обходится без долгих обсуждений. Сегодня комиссия рассматривала уже юридически оформленные предложения, которые поступали в том числе от граждан страны.

Пётр Миклашевич: Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Поскольку нормы Конституции обладают высокой степенью обобщенности, они находятся в системной взаимосвязи и дополняемости. Поэтому на итоговом заседании мы планируем проанализировать, чтобы внесенные изменения не породили внутренние противоречия и системную несогласованность главного закона нашей страны – Конституции.

Пётр Миклашевич: Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон

Напомним, свою работу комиссия завершает 21 июля. Затем предложения по изменению Основного закона должны быть представлены главе государства. И, как сообщил 7 июля Петр Миклашевич, после 1 августа Конституционная комиссия проведет заседание с участием Президента.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сохранить юридическую чистоту норм Основного закона и ясность языка. 7 июля на заседании Конституционной комиссии решалось, как сделать текст...
 
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