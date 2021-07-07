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«Мы реализовали очень хорошую идею». Вот что говорит директор «Динамо» о фан-зоне Евро

07.07.2021 14:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кадры со стадиона «Динамо», где прямо на газоне спортивной арены организована фан-зона для любителей футбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы реализовали очень хорошую идею». Вот что говорит директор «Динамо» о фан-зоне Евро

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:
Можно прийти, просто расположиться на газоне, посмотреть футбол. У нас тут есть фудтрак, есть футбольные активности, в которых можно принять участие. А также у нас есть фотозоны. Скажем так, все для того, чтобы родители могли прийти с детьми и не бояться их оставить и насладиться игрой. А в это время ребенок был занят и приятно проводил время.

«Классно, короче». Посмотрите, как болеют на Евро-2020 на стадионе «Динамо»

Мы установили лимит, максимально – 8,5 тысячи. Мы реализовали очень хорошую идею – только гордость. Вы чувствуете эту поддержку, да?

 
 
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Новости Беларуси. Кадры со стадиона «Динамо», где прямо на газоне спортивной арены организована фан-зона для любителей футбола, сообщили в программе Новости «24...
 
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