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«Мы реализовали очень хорошую идею». Вот что говорит директор «Динамо» о фан-зоне Евро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кадры со стадиона «Динамо», где прямо на газоне спортивной арены организована фан-зона для любителей футбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:
Мы установили лимит, максимально – 8,5 тысячи. Мы реализовали очень хорошую идею – только гордость. Вы чувствуете эту поддержку, да?
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Новости Беларуси. Кадры со стадиона «Динамо», где прямо на газоне спортивной арены организована фан-зона для любителей футбола, сообщили в программе Новости «24...
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