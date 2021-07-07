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К санкциям против режима Лукашенко присоединилась Швейцария
Источник материала: Партизан
Швейцария присоединилась к санкциям против белорусских властей.
Правительство Швейцарии добавило 78 физических лиц и семь организаций в свой санкционный список, сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам.
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Швейцария присоединилась к санкциям против белорусских властей.
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