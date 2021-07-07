Биржу лихорадит: доллар и евро подскочили

Курс доллара улетел вверх сразу на 0,0212 BYN до 2,5552 BYN/USD и оказался выше максимума за два месяца.





Курс евро подскочил на 0,0188 BYN до 3,0223 BYN/EUR и оказался на максимуме почти за две недели.





Курс российского рубля опустился ещё на 0,0065 BYN до 3,4495 BYN/100 RUB до минимума за 23 дня.





Московская биржа

На торгах валютной биржи в Москве российский рубль значительно подешевел к доллару и евро. Так, за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара на завтра подскочил на 79 копеек до 74,0580 RUB/USD и оказался на максимуме почти за два месяца.





Средневзвешенный курс евро на завтра вырос на 57 копеек до 87,57 RUB/EUR — максимума почти за месяц.