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Минюст взялся за "Бацькаўшчыну"
Источник материала: Партизан
Министерство юстиции начало внеплановую проверку Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына"
Об этом
Ранее внеплановые проверки были начаты в отношении других общественных организаций - Белорусского ПЕН-центра, Белорусской ассоциации журналистов, объединений "Экодом", "Звено" и движения "За свободу".
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Министерство юстиции начало внеплановую проверку Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына"
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