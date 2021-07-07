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Минюст взялся за "Бацькаўшчыну"

07.07.2021 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство юстиции начало внеплановую проверку Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына"



Об этом сообщается на сайте организации. 

Ранее внеплановые проверки были начаты в отношении других общественных организаций - Белорусского ПЕН-центра, Белорусской ассоциации журналистов,  объединений "Экодом",  "Звено" и движения "За свободу".
 
 
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Министерство юстиции начало внеплановую проверку Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына"
 
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