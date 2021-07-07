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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси
07.07.2021 14:45 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Швейцария расширила свои санкции против Беларуси, присоединившись к другим странам в своих действиях после инцидента с самолетом Ryanair,
Правительство Швейцарии добавило 78 физических лиц и семь организаций в свой санкционный список в отношении Беларуси. Меры вступают в силу в 16:00.
Швейцария впервые ввела санкции против Беларуси в 2006 году в знак протеста против того, что она называет нарушениями верховенства закона и прав человека.
Напомним, 21 июня Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций по Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц. Ограничения также ввели: Канада (в списке 17 физлиц и 5 белорусских организаций), Великобритания (11 физлиц и 2 организации). Расширили санкционный список и США - 16 физических лиц и 6 правоохранительных организаций.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что может быть разработан следующий, пятый пакет санкций против Беларуси.
24 июня ЕС одобрил секторальные экономические санкции в отношении Беларуси – такие санкции вводятся впервые в отношении республики.
Белорусское правительство уже имеет свою
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Швейцария расширила свои санкции против Беларуси, присоединившись к другим странам в своих действиях после инцидента с самолетом Ryanair, сообщает Reuters. ...
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