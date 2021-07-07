ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси

07.07.2021 14:45 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Швейцария расширила свои санкции против Беларуси, присоединившись к другим странам в своих действиях после инцидента с самолетом Ryanair, сообщает Reuters.

Правительство Швейцарии добавило 78 физических лиц и семь организаций в свой санкционный список в отношении Беларуси. Меры вступают в силу в 16:00.

Швейцария впервые ввела санкции против Беларуси в 2006 году в знак протеста против того, что она называет нарушениями верховенства закона и прав человека.

Напомним, 21 июня Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций по Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц. Ограничения также ввели: Канада (в списке 17 физлиц и 5 белорусских организаций), Великобритания (11 физлиц и 2 организации). Расширили санкционный список и США - 16 физических лиц и 6 правоохранительных организаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что может быть разработан следующий, пятый пакет санкций против Беларуси.

24 июня ЕС одобрил секторальные экономические санкции в отношении Беларуси – такие санкции вводятся впервые в отношении республики.

Белорусское правительство уже имеет свою контрсанкционную тактику. По словам премьер-министра Романа Головченко, белорусский народ не почувствует влияния санкций. А пережить острую фазу поможет подушка безопасности, которая была сделана ранее.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швейцария расширила свои санкции против Беларуси, присоединившись к другим странам в своих действиях после инцидента с самолетом Ryanair, сообщает Reuters. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мінюст распачаў пазапланавую праверку Згуртавання «Бацькаўшчына»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by