Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси

Источник материала: Смартпресс

Швейцария расширила свои санкции против Беларуси, присоединившись к другим странам в своих действиях после инцидента с самолетом Ryanair, сообщает Reuters.

Правительство Швейцарии добавило 78 физических лиц и семь организаций в свой санкционный список в отношении Беларуси. Меры вступают в силу в 16:00.

Швейцария впервые ввела санкции против Беларуси в 2006 году в знак протеста против того, что она называет нарушениями верховенства закона и прав человека.

Напомним, 21 июня Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций по Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц. Ограничения также ввели: Канада (в списке 17 физлиц и 5 белорусских организаций), Великобритания (11 физлиц и 2 организации). Расширили санкционный список и США - 16 физических лиц и 6 правоохранительных организаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что может быть разработан следующий, пятый пакет санкций против Беларуси.

24 июня ЕС одобрил секторальные экономические санкции в отношении Беларуси – такие санкции вводятся впервые в отношении республики.

Белорусское правительство уже имеет свою контрсанкционную тактику . По словам премьер-министра Романа Головченко, белорусский народ не почувствует влияния санкций. А пережить острую фазу поможет подушка безопасности, которая была сделана ранее.