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Минюст начал внеплановую проверку объединения белорусов мира "Бацькаўшчына"

07.07.2021 14:45 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Организация 6 июля получила письмо от министерства юстиции Беларуси с сообщением о начале проведения контрольных мероприятий по изучению деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства Беларуси и устава, проинформировали в "Бацькаўшчыне".

Организации необходимо до 13 июля представить документы за последние три с половиной года, их перечень составлен на трех страницах.

Ранее внеплановые проверки начались в отношении "ПЕН-центра", "Белорусской ассоциации журналистов", объединений "Экодом", "Звено".

Ассоциация белорусов мира "Бацькаўшчына" – международная организация, объединяющая людей белорусского происхождения во всём мире. В настоящее время членами "Бацькаўшчыны" являются 135 организаций белорусской диаспоры из 28 стран.

Организация была основана в 1990 году. С тех пор организация продвигает белорусскую культуру в Беларуси и за рубежом, публикуя многочисленные книги о белорусской культуре и истории белорусов за рубежом, организуя конференции, в том числе Всемирные конгрессы белорусов каждые пять лет.

 
 
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Организация 6 июля получила письмо от министерства юстиции Беларуси с сообщением о начале проведения контрольных мероприятий по изучению деятельности на...
 
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