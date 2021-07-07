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Посольство Беларуси направило ноту в украинский МИД из-за нападения на людей у диппредставительства в Киеве

07.07.2021 14:45 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Посольством Беларуси в Украине направлена нота в адрес министерства иностранных дел Украины с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной недостаточными мерами, предпринимаемыми украинской стороной для обеспечения безопасности белорусского дипломатического представительства в Киеве, говорится на сайте посольства. 

Там отметили, что в среду, 7 июля, "в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции". В результате "ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести". Среди повреждений закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика. 

Двое участников нападения - граждане Украины - были задержаны. "Исходя из анализа обстоятельств совершенного инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а Украинской Стороной были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии", - говорится в сообщении. 

Белорусская сторона рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства и его персоналу. Там требуют "принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер". 

 
 
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Посольством Беларуси в Украине направлена нота в адрес министерства иностранных дел Украины с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной...
 
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