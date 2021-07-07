“Тянуть кредитную кабалу три года из-за … посуды”. Как не попасть в ловушку на красивых презентациях? Советы Нацбанка и Белорусского общества защиты потребителей

Источник материала: Смартпресс

О солидных фирмах, которые организуют красивые презентации якобы элитной посуды и шикарного постельного белья, в Беларуси уже ходят легенды. И казалось бы, многие знают, что это, мягко говоря, "развод", но все равно попадаются на удочку. Истории покупателей - как под копирку: на презентации сидел, как в тумане, дома будто очнулся, а на руках – некачественный товар за баснословные деньги, да еще и банковский кредит на Br4 тыс.

Пример из жизни №1. Женщина на презентации в Минске купила подушку за Br600. Решила платить в рассрочку наличными. Дома, вспомнив, как проходила презентация, и реально оценив подушку, решила вернуть товар. Для этого, правда, пришлось ехать в Гродно, где зарегистрирована фирма. В итоге товар приняли, договор расторгли.







Рассказывает Зинаида И.: “Это надо самим там побывать, они, наверное, используют гипноз! Очень много подставных людей, которые хвалят подушки, покупают их. Если бы вы побывали в их офисе, вы бы видели, какой он солидный и шикарный. Но это сплошной театр! Товар я вернула, хоть мне для этого и пришлось ехать в Гродно. Я согласилась платить наличными – и это меня спасло, на презентации предлагали, если нет нужной суммы, оформить кредитный договор”.

Комментирует Анна Суша, руководитель Белорусского общества защиты потребителей: “К сожалению, продавцы обладают искусством продавать, а потребитель, попадающий на презентации, искусством обдумать свои действия не наделен. К нам поступают обращения от людей, которые что-то купили на таких презентациях. Там очень красиво рекламируют товары, обладающие чудодейственными свойствами: кастрюли, которые сами готовят, одеяла из верблюжьей шерсти, которой в составе нет, подушки, на которых будешь спать, как младенец, массажные накидки.

По закону “О защите прав потребителей" у потребителя есть 14-дневный срок для возврата товара, если товар не был в употреблении, не нарушены его свойства. И не надо прятать товар в шкафу, как делают пожилые люди! Приобретя что-то на презентации, надо посоветоваться с близкими, которые помогут обратиться в фирму, которая продала товар, чтобы его вернуть. Только в этом случае потребителю самому нужно будет отвезти товар туда, где фирма зарегистрирована.

Кроме того, продажа товаров на презентациях отнесена к разносной торговле. Поэтому, по правилам, например, массажная накидка не должна продаваться, как сложно-технический товар. То есть на нее распространяется правило о возврате в 14-дневный срок.

Прежде чем приобрести товар, поставить подпись на договоре купли-продажи, надо подумать, действительно ли нужен этот товар, подумать о его цене. Как правило, у товаров, проданных на презентациях, стоимость в разы больше, чем в розничной торговле. Другое дело, когда у потребителя, присутствующего на презентации, в кошельке-то может и вовсе не оказаться денег…”

Пример из жизни №2. Человек побывал на презентации посуды и, не имея ни копейки в кармане, приобрел ее, заключив кредит на потребительские нужды.







Рассказывает Вячеслав Д.: “Мало того, что посуда, как обещали, не превращает воздух в котлеты, ее цена - Br4 тыс. 290. К тому же - более 47% в месяц за пользование кредитом. В итоге надо платить основной долг и Br875 за пользование кредитом. Договор заключен на 3 года”.

Комментирует Анна Суша, руководитель Белорусского общества защиты потребителей: “Если нет денег, не беда: продавец предложит купить товар в рассрочку или в кредит. В первом случае рассрочку предоставляет сам торговый субъект, а во втором случае… даже очень интересно. У представителя организации, которая организовала презентацию, имеется заготовленный кредитный договор, в котором уже и подпись, и печать банка имеется. Потребитель не думает о кабальных для него условиях и ставит свою подпись... Здесь вопрос: каким образом банк передает бланк договора стороннему лицу, которое “от имени банка заключает кредитный договор”?

Комментарий Национального банка: “Согласно Инструкции о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения), утвержденной Нацбанком Беларуси, банк не вправе передать полномочия по принятию решения о предоставлении кредита, а также по подписанию кредитного договора иным юридическим либо физическим лицам, ИП, которые не являются работниками данного банка.







Кроме того, банк обязан до заключения кредитного договора предоставить заявителю информацию об условиях кредитования в установленной форме в письменном виде. Также банк обязан оценить кредитоспособность заявителя.

Одновременно, при кредитовании с участием организации-партнера взаимодействие банков и организаций-партнеров, как правило, осуществляется на основании договора, заключенного между банком и организацией-партнером. При этом подписание кредитного договора осуществляется только сторонами (кредитополучателем и банком).

Подписание кредитного договора со стороны банка возможно путем проставления электронной цифровой подписи уполномоченного представителя банка.

Что касается расторжения кредитного договора, согласно Банковскому кодексу, кредитополучатель может досрочно вернуть (погасить) полностью или частично кредит на потребительские нужды с уплатой процентов за срок пользования кредитом без предварительного уведомления кредитодателя. При этом взимание неустойки (штрафа, пени) не допускается.

Поскольку взаимоотношения банков с клиентами строятся на основе банковского законодательства и заключенных договоров, вмешательство Национального банка в совершаемые кредитные сделки не допускается.

Следует отметить, что Нацбанк рассматривает обращения потребителей услуг, оказываемых банками, в том числе по вопросу кредитования, в связи с нарушением прав и принимает меры по их защите”.