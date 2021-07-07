Жуков, оказывается, очень любил кока-колу. Специально для него сделали прозрачную версию

Источник материала: Салiдарнасць

Маршал Георгий Жуков, оказывается, очень любил кока-колу — но опасался пить на публике напиток «империалистов» Специально для него компания сделала прозрачную версию (и замаскировала под водку).

В 2018 году компания Coca-Cola специально для Японии выпустила прозрачную версию своего напитка, Coca‑Cola Clear. Чтобы газировка получилась бесцветной, из нее убрали карамель. Впрочем, пишет Business Insider , оказалось, что компания уже делала прозрачную колу задолго до 2018 года.

По специальному заказу для одного очень важного клиента — маршала Советского Союза Георгия Жукова.





Кока-кола была сверхпопулярной среди американских солдат. Один только генерал Дуайт Эйзенхауэр (впоследствии президент США и друг Жукова) заказал три миллиона бутылок для солдат на Североафриканском фронте. А потом — столько сырья и материалов, чтобы можно было ежемесячно производить по шесть миллионов бутылок. К концу Второй мировой войны союзные войска выпили пять миллиардов бутылок газировки.

Жуков впервые попробовал кока-колу, когда лично встретился с Эйзенхауэром. Советскому маршалу очень понравился напиток, и какое-то время он мог совершенно спокойно им наслаждаться. Но вскоре после победы над Германией отношения между бывшими союзниками — СССР и США — испортились, и началась Холодная война. Жуков справедливо опасался, что если его увидят с «символом империализма», то обязательно накажут. А другие напитки маршала не радовали.

Тогда он подумал, что если лишить колу ее характерного карамельного цвета, то можно будет при транспортировке выдать ее за водку. Жуков обратился с этой просьбой к генералу Марку Уэйну Кларку, командующему американским сектором оккупированной Австрии. Кларк передал просьбу президенту Трумэну, а тот — Джеймсу Фарли, главе Coca-Cola Export Corporation.

Химик-технолог компании вскоре справился с задачей и обесцветил кока-колу. Специальную партию разлили в немаркированные бутылки и закрыли белыми крышками с красной звездой. 50 ящиков напитка доставили в советскую оккупационную зону Австрии. В отличие от других товаров, ящики с колой никто не проверял.

Дальнейшая судьба партии прозрачной газировки неизвестна, но можно предположить, что Георгий Жуков был очень доволен. Правда, отношения между СССР и США в тот момент это так и не улучшило.