В России озаботились ростом цен из-за намерений Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Собрали мнения экспертов о том, кому больше навредит запрет импорта и транзита продукции из Германии.

На совещании о противодействии санкционным мерам 6 июля Лукашенко предложил в качестве одной из ответных мер на санкции «коллективного Запада» запретить импорт и транзит через Беларусь продукции немецких компаний, которые поддерживали санкции.

Правитель сослался на уже опробованную практику ограничения продаж продукции отдельных компаний в Беларуси – напомним, в апреле власти «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа» запретили ввозить в страну товары Škoda Auto, Liqui Moly и концерна Beiersdorf (ему принадлежит марка Nivea Men). Этому предшествовал отказ Škoda Auto и Nivea Men спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Беларуси.





Фото bestbelarus.by

Реалистичность теперешних планов Лукашенко обсудили эксперты как внутри Беларуси, так и за западной, и восточной границами страны.

Умный гору обойдет?

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии Филину назвал запрет немецкого импорта и транзита «исключительно маловероятным». Эксперт отметил: потребительские товары – косметику, парфюмерию – на полках белорусских магазинов можно заменить аналогичной продукцией из других стран. А вот инвестиционный импорт, более половины которого, по данным на 2019 год, составляли машины, оборудование и инструменты, а еще четверть продукция химической промышленности, заменить гораздо сложнее.

По мнению старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Льва Львовского, даже сами разговоры о возможном прекращении транзита вносят дополнительную нервозность и негативно влияют на бизнес.

Поэтому, чтобы исключить угрозу срыва сделок и стабилизировать каналы экспорта, многие европейские и китайские компании уже сейчас, не дожидаясь введения запрета, начнут продумывать логистические схемы в обход Беларуси. Ущерб от подобных контрсанкций, считает аналитик, будет сопоставим с влиянием на белорусскую экономику самих европейских санкций.

Согласен с оценками коллег и руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук, который отмечает, что Германия имеет валовой внутренний продукт в несколько триллионов долларов, а доля белорусского рынка в европейской экономике незначительна. По мнению экономиста, угрозы Лукашенко в адрес Германии вызваны эмоциями и психологической войной.

Кстати, косвенным подтверждением эмоциональной подоплеке действий белорусского правителя может служить и демонстративно обнаруженная связь «обезвреженных» недавно «террористов» с Германией, и требование белорусских властей прекратить деятельность Института Гёте и Германской службы академических обменов DAAD.

Нет транзита – нет валюты

Российские аналитики также прикинули, к чему может привезти ограничение транзита грузов европейских стран – и не испытали оптимизма по этому поводу.

Например, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев заявил РИА Новости , что подобная мера, «помимо того, что приведет к нарушению цепочек поставок товаров, снизит и поступление валютной выручки в страну, что окажет дополнительное давление на национальную валюту».

По словам эксперта, в 2020 году Беларусь получила около 300 миллионов долларов от предоставления услуг Германии.

По оценке руководителя направления «Экономика несырьевого сектора» Центра стратегических разработок Ксении Банниковой, запрет на транзит немецких товаров, идущих через Беларусь, затронет в первую очередь импорт товаров в Россию. По данным таможенной статистики, через территорию Беларуси в РФ поступает более 8 миллионов тонн грузов в год, и более четверти этого объема приходится на товары из Германии.

В основном речь идет о пластмассах и пластиковых изделиях, оборудовании, транспортных средствах, напитках, бумаге и картоне.

Безусловно, отмечают экономисты, импортеры найдут альтернативные пути для поставок своих товаров в РФ. Но, во-первых, это займет определенное время и потребует серьезного изменения существующей инфраструктуры, а во-вторых, может вызвать рост цен внутри России.

Наш номер 60-й

Между прочим, еще в конце мая, накануне введения секторальных санкций ЕС в отношении Беларуси, Deutsche Welle отмечала, что у белорусского режима есть только один вариант нанести ощутимый ответный удар, в частности, Германии – «перекрыть газ». То есть речь о транзите – но не товаров, а идущих по белорусской территории поставок в Европу российских энергоносителей. Но подобная мера, по мнению аналитиков, сильно ударила бы по интересам России.

Любопытные цифры: по данным Восточного комитета немецкой экономики , в 2020 году немецкие компании экспортировали в Беларусь товаров на сумму почти 1,4 миллиарда евро, в основном машины, химическую продукцию, автомобили и запчасти.Белорусские компании, в свою очередь, экспортировали в Германию товаров на сумму около 500 миллионов евро, включая в первую очередь сырье, железо и сталь, а также мебель и детали мебели.

Беларусь по итогам прошлого года занимала 75-е место среди партнеров Германии по импорту и 60-е место среди партнеров по экспорту (из 239), а немецко-белорусский торговый оборот составил 1,9 миллиарда евро – примерно втрое меньше, чем, например, с Литвой.

При этом, по информации немецкого правительственного внешнеторгового агентства Germany Trade & Invest (GTAI), продукция немецких компаний составила лишь 4,5% всего белорусского импорта.

То есть ни ФРГ, ни Беларусь в целом не понесут слишком ощутимых экономических потерь от запрета продажи в нашей стране товаров из Германии. А к разработке логистических путей в обход Беларуси и замене белорусских поставщиков европейскими и американскими партнерами немецкие экспортеры, как резюмирует DW, в целом готовы.