Белорусы и кризис: как живет пенсионерка с неработающим сыном

Источник материала: Myfin



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О ком этот рассказ?

Представим героев материала. Зинаида Степановна (имя изменено) – пенсионерка, 71 год. Родилась в деревне, прожила жизнь в городе, работала на разных госпредприятиях, получила квартиру и вышла на пенсию. Муж давно умер. Есть два сына, но один живет в другом городе. Зинаида Степановна немного торгует овощами на мини-рынке около дома.

Ее сын – Андрей, 45 лет, разведен, живет с матерью. Работает периодически. Быстро увольняется и находит новые места. Подрабатывает на стройке, на лесопилке или грузчиком.

У Андрея есть несовершеннолетние дети, два мальчика, живут с матерью, но регулярно навещают отца и бабушку. Если бы Андрей постоянно официально работал, с его зарплаты удерживали бы 33% алиментов. Если мужчине удается хотя бы месяц проработать на одном месте, то, конечно, почти треть зарплаты уходит на эти выплаты. Но за неимением постоянной официальной зарплаты, финансирует внуков бабушка, т.е. мать Андрея.

Почему все так?



У сына Зинаиды Степановны проблемы с алкоголем. Началось все давно, но прогрессировало не быстро. Андрей закончил училище, устроился на завод, отслужил в армии. После срочной службы вернулся на завод, женился, родилось двое детей. Когда начались проблемы с алкоголем пришлось уйти «по собственному». Стал ездить на заработки в Россию. Вначале зарабатывал неплохо, но между поездками стал злоупотреблять чаще и больше. Потом несколько раз задержался с выездом, потерял свою бригаду. Со здоровьем стало еще хуже. Жена с непутевым мужем развелась и отправила Андрея к маме.

Сейчас Андрей относительно здоров. Ехать далеко на заработки, пожалуй, не готов, но здесь работать в силах. Регулярно устраивается на новые места, но долго там не задерживается. Говорит, что платят мало, требуют слишком много. Частые увольнения испортили ему трудовую книжку, потому сейчас если работает, то без формальностей у коммерсантов с оплатой каждый день или хотя бы раз в неделю. Платят обычно мало.

Доходная часть бюджета

Основная статья семейного дохода – пенсия Зинаиды Степановны. Последний раз было 398 рублей.

Еще наша героиня подрабатывает продажей овощей, фруктов, цветов, иногда консервации. Дачи у нее нет, но сложилась кооперация с родственниками из частного сектора, те смотрят за огородом, Зинаида Степановна по мере сил им помогает, собирает и продает. Деньги обычно делят пополам. В хороший день можно наторговать на 50 и даже 100 рублей. Но в среднем выходит немного, если за выйдет за сезон 350-450 рублей, то хорошо.

У Андрея же на 1 рабочий день приходится 3-4 нерабочих. С учетом всех обстоятельств выходит 100-150 рублей в месяц, но до дома большая часть этих денег не доходит. Потому как их учесть непонятно.

Расходная часть

Зинаида Степановна перечисляет самые главные статьи расходов. Конечно, в них всегда есть коммунальные платежи. В среднем, со светом и телефоном выходит примерно 40 рублей. Подключали Zala, но потом Зинаида Степановна решила, что дорого, отключились и смотрит TV по приставке.

Расходы на одежду есть, но небольшие. У хозяйки дома сохранился гардероб за последние 30 лет, его и донашивает. Собирает деньги только на обувь. Раньше ездила на рынок, ходила в секонд-хенд, но теперь у них в микрорайоне открылся дешевый магазин одежды. В нем, например, соседка купила ей блузу всего за 5 рублей. Андрей одежду и обувь покупает тоже редко, обычно сразу после зарплаты. И дешево – или «у вьетнамцев», или «у узбеков», белье – в Доброцене на сдачу, говорит, что там очень дешево. Выходит, что расходы на одежду и обувь в этой семье вряд ли больше 250 рублей в год, т.е. примерно 20 рублей в месяц.

Не менее 80 рублей с каждой пенсии Зинаида Степановна тратит на внуков. Старается компенсировать то, что не смог им дать отец. Порядка 40 рублей в месяц идет на разные промтовары, бытовую химию и прочее.

Самая большая статья расходов - продукты. На них в месяц тратят около 200 рублей на еду. Питаются скромно, экономно, но Зинаида Степановна умеет готовить и считает, что рацион у нее с сыном нормальный. К покупным продуктам всегда добавляются какие-то овощи с огорода родственником и консервация.

Деньги, которые удается заработать на торговле овощами, идут на дополнительные траты: починить замок или сломавшийся телевизор, отнести обувь в ремонт, переклеить обои.

После всех этих расходов с пенсии остается примерно 30-35 рублей, но откладывать их не получается: иногда нужно купить обезболивающее в аптеке, газету с программой и т.п.

К сожалению, отдельная статья расходов в этой семье - алкоголь. На него сын все равно тратит и часть своей зарплаты, и те деньги, что дает ему мама. Иногда может выйти и 100 рублей за месяц.

Стоит сказать, что бюджет этой белорусской семьи все-таки по-своему стабилен. Основная часть дохода - это пенсия, которую приносят регулярно. Поэтому главные страхи Зинаиды Степановны: "чтобы не стали пенсию задерживать и чтобы цены сильно не росли, а то не хватит на питание и оплату квартиры".

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