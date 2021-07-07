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Кабмин Украины утвердил санкции против режима Лукашенко

07.07.2021 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На заседании украинского правительства согласованы санкции против режима Александра Лукашенко. Для их применения еще нужно решение СНБО.

Кабмин Украины утвердил санкции против режима Лукашенко

Как сообщает УНН, санкции предлагается ввести в отношении физических лиц, причастных к фальсификациям результатов выборов, а также лиц, причастных к запугиванию и подавлению мирных протестов.

Соответствующие санкции предусматривают наложение запрета на въезд на территорию Украины, возможное владение имуществом и другими активами в Украине на три года.

Эти санкции предлагается применить в том числе, учитывая соответствующие санкции ЕС.

 

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На заседании украинского правительства согласованы санкции против режима Александра Лукашенко. Для их применения еще нужно решение СНБО.
 
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