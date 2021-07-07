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Кабмин Украины утвердил санкции против режима Лукашенко
Источник материала: Навiны
На заседании украинского правительства согласованы санкции против режима Александра Лукашенко. Для их применения еще нужно решение СНБО.
Как сообщает
Соответствующие санкции предусматривают наложение запрета на въезд на территорию Украины, возможное владение имуществом и другими активами в Украине на три года.
Эти санкции предлагается применить в том числе, учитывая соответствующие санкции ЕС.
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На заседании украинского правительства согласованы санкции против режима Александра Лукашенко. Для их применения еще нужно решение СНБО.
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