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2,5 тысячам жителей Индии вместо вакцины от коронавируса ввели физраствор
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Очередной случай спекуляции на вакцине. В Индии поддельную прививку от COVID-19 получили около 2,5 тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо положенного препарата людям вводили обычный физраствор. В результате масштабной аферы злоумышленники заработали около 28 тысяч долларов. Задержаны 14 человек, в том числе врачи. Их подозревают в мошенничестве, покушении на убийство и преступном сговоре.
Отметим, эпидемиологическая обстановка в Индии остается тяжелой. Осложняет ситуацию в стране распространение более заразного штамма «Дельта».
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Новости Индии. Очередной случай спекуляции на вакцине. В Индии поддельную прививку от COVID-19 получили около 2,5 тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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