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2,5 тысячам жителей Индии вместо вакцины от коронавируса ввели физраствор

07.07.2021 15:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Очередной случай спекуляции на вакцине. В Индии поддельную прививку от COVID-19 получили около 2,5 тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

2,5 тысячам жителей Индии вместо вакцины от коронавируса ввели физраствор

Вместо положенного препарата людям вводили обычный физраствор. В результате масштабной аферы злоумышленники заработали около 28 тысяч долларов. Задержаны 14 человек, в том числе врачи. Их подозревают в мошенничестве, покушении на убийство и преступном сговоре. 

2,5 тысячам жителей Индии вместо вакцины от коронавируса ввели физраствор

Отметим, эпидемиологическая обстановка в Индии остается тяжелой. Осложняет ситуацию в стране распространение более заразного штамма «Дельта». 

 
 
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Новости Индии. Очередной случай спекуляции на вакцине. В Индии поддельную прививку от COVID-19 получили около 2,5 тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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