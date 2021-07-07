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В США в штурме Капитолия обвинили 530 человек. Виновными себя признали 10

07.07.2021 15:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Более чем 530 американцам предъявлены обвинения в штурме Капитолия. Речь идет о незаконном вторжении в здание Конгресса сторонников Дональда Трампа в январе 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США в штурме Капитолия обвинили 530 человек. Виновными себя признали 10

Подозреваемым инкриминируют различные правонарушения. Как минимум шестеро обвиняются в нападении на представителей СМИ или уничтожении их оборудования. На данный момент из всех задержанных виновными себя признали лишь 10 человек. Поиски участников беспорядков продолжаются. Министерство юстиции страны рассчитывает на помощь общественности в обнаружении около 300 человек. 200 из них совершили нападения на сотрудников полиции.

В США в штурме Капитолия обвинили 530 человек. Виновными себя признали 10

Напомним, протестующие ворвались в Капитолий, чтобы помешать утверждению результатов президентских выборов. Ущерб от штурма оценили в 1,5 миллиона долларов.

 
 
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Новости США. Более чем 530 американцам предъявлены обвинения в штурме Капитолия. Речь идет о незаконном вторжении в здание Конгресса сторонников Дональда Трампа в...
 
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