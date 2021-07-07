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Двое детей пострадали в ДТП в Могилевском районе
Источник материала: БелТА
7 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла в 21.15 6 июля вблизи агрогородка Романовичи. 36-летняя жительница Могилевского района за рулем Ford Escape не справилась с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Травмы получили мальчики семи и четырех лет, ехавшие на заднем пассажирском сиденье без детских удерживающих устройств. Оба доставлены в больницу.
Аналогичный случай произошел в этот же день вблизи деревни Павловичи Климовичского района. Около 5.00 24-летний местный житель на автомобиле Nissan Almera двигался с небезопасной скоростью, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель с травмами госпитализирован. Как выяснилось, мужчина ранее был лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение.-0-
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Авария произошла в 21.15 6 июля вблизи агрогородка Романовичи. 36-летняя жительница Могилевского района за рулем Ford Escape не справилась с управлением, в результате...
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